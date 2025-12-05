Trump se rinde a la selección española: «España tiene muchas posibilidades de ganar el Mundial, soy fan»

El epílogo del sorteo del Mundial 2026 estuvo protagonizado, al igual que el prólogo, por Donald Trump. El mandamás estadounidense se dio un baño de masas antes, durante y después del evento. Nada más llegar recibió el premio de la paz de la FIFA -primera ocasión que entregan el galardón- y se marchó con sus clásicos pasos de baile mientras se escuchaba YMCA y una coreografía reinaba en el escenario. Puro show.

Una vez configurados todos los grupos del Mundial, Trump abandonó el Kennedy Center de Washington junto a Gianni Infantino, su homónimo en la FIFA y dejó su valoración sobre el futuro papel de España en el Mundial. «Es sin duda una de las favoritas», aseguró al ser preguntado en la alfombra roja. «Son un gran equipo, siempre lo han sido. Soy un gran fan de España. Me encanta el país. Diría que tienen muchas posibilidades de ganar el Mundial», añadió.

«Es uno de los grandes honores de mi vida. Más allá de las palabras quiero decir que hemos salvado más de 10.000 vidas en Congo. Lo hemos podido hacer también en India y Pakistán. Hemos parado guerras antes de que empezaran… Es un gran honor estar aquí. Infantino ha hecho un trabajo excepcional. has marcado nuevos récords, uno de ellos que no haya subido el precio de las entradas. te lo agradecemos. El fútbol también te lo agradece», inició Trump.

«Se ha logrado algo que no habíamos imaginado. Será algo increíble. Hemos trabajado codo a codo los tres países para coordinar. Ha sido excepcional. Quiero dar las gracias a todos los que hemos conseguido que el mundo sea un lugar seguro. Hace un año el mundo no estaba así y lo hemos conseguido gracias a mi liderazgo», finalizó Trump.