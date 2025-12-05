La AEMET pide a España que se prepare porque llegan nevadas históricas: 50 centímetros en estas zonas

Llegan nevadas históricas que obligan a la AEMET a lanzar un importante aviso, hasta 50 centímetros van a caer en estas zonas. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a sacar en el abrigo que puede sacarnos de más de un apuro en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede marcar este puente que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, tendremos que empezar a pensar en lo que realmente puede pasar en breve.

Las alertas estarán activadas en algunas partes del país en las que tendremos que empezar a ver llegar un cambio que puede ser más que evidente. Sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará en el momento que empezamos uno de los puentes más importantes del año. A las puertas de un cambio que puede acabar convirtiéndose en una advertencia ante lo que está por llegar. Será el momento de ver determinados cambios que nos van a afectar de lleno y que marcan esta previsión del tiempo.

Llevan nevadas históricas a España

La nieve ya está en España, antes de lo que hubiéramos imaginado, tenemos por delante una cantidad de nieve que puede cambiarlo todo. Este fenómeno propio de los días más fríos puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con más de una sorpresa inesperada que puede darnos más de una sorpresa.

Sin duda alguna, tocará estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Tendremos que empezar a ver llegar este cambio que marcará el inicio de unos días en los que todo acaba siendo posible. El frío de un invierno que llega con fuerza se hará notar en la semana de los puentes y de las compras o actividades al aire libre.

Se aprovechan estos días en los que deberemos empezar a ver llegar un cambio importante en una tendencia en la que todo puede acabar siendo posible. Vamos a ver llegar un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener tan pronto. Sobre todo, si tenemos en consideración que vamos a movernos por España, los avisos ante unas nevadas intensas pueden cambiarlo todo.

La AEMET avisa de nevadas hasta de 50 centímetros

Habrá zonas del país que tendrán que luchar contra unas nevadas que pueden llegar hasta los 50 centímetros. Una cantidad de nieve que dificulta la movilidad y obliga a activar las alertas de la AEMET ante lo que está a punto de pasar. El cambio en el tiempo puede ser clave que tengamos en mente.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por el paso de frentes que dejarán predominio de cielos nubosos o cubiertos, con una tendencia a abrirse algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular. Se espera que las precipitaciones afecten a la mayor parte del tercio norte peninsular y a entornos de montaña, siendo probables de forma débil y ocasional en el resto del territorio a excepción de las islas Pitiusas y gran parte del área mediterránea peninsular donde no se esperan. Los mayores acumulados se prevén en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental donde serán más persistentes. Nevará en montañas del tercio norte, también posible en las del centro y sureste a una cota de 1300/1600 metros, 1000/1200 m. en el Pirineo, donde se prevén acumulados significativos, subiendo por encima de 2000 m en todas las zonas. En Canarias, intervalos nubosos en las islas de mayor relieve sin descartar alguna lluvia débil; predominio de poco nuboso o despejado en las orientales con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Brumas y bancos de niebla en Galicia, en principales entornos de montaña así como en áreas aledañas en la meseta Sur. Probable calima ligera en Canarias. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península, y no se descarta de forma notable en el Cantábrico las máximas. Pocos cambios en los archipiélagos. Heladas en el Pirineo y dispersas en otros entornos de montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará tramontana con intervalos de fuerte en Ampurdán amainando, alisio moderado en Canarias; viento moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular y predominio del viento moderado de componente oeste en el resto. Se prevén intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el mar Balear, Sierra de Tramontana, zonas tercio este peninsular y Alborán con tendencia a amainar, y en el norte de Galicia y Cantábrico occidental con tendencia a arreciar».

Las alertas estarán activadas: «Acumulados significativos de nieve en Pirineos. Posible ascenso notable de las máximas en el Cantábrico. Rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cantábrico occidental, mar Balear, Sierra de Tramontana, zonas del tercio este peninsular y Alborán».