Aviso muy urgente de la AEMET para lo que llega en horas a Canarias: piden cerrar las ventanas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de cambios en el tiempo en Canarias durante los próximos días, especialmente de cara al último puente del año. En el norte de las islas orientales, se esperan cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, especialmente en zonas de medianías y durante la primera mitad del día y la tarde, disminuyendo en intensidad y probabilidad hacia últimas horas. Las temperaturas se mantendrán estables, mientras que el viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes del sureste y noroeste, así como en las cumbres, donde se podrían registrar rachas muy fuertes, incluso de madrugada.

A partir del viernes se empezarán a notar cambios en las condiciones meteorológicas. Por la mañana, los cielos estarán poco nubosos o despejados, mientras que por la tarde se registrará calima en las zonas altas, especialmente en la vertiente sur. La presencia de polvo en suspensión provocará un ligero aumento de las temperaturas máximas. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos más suaves del este durante la tarde.

Fin de semana nublado en Canarias

El sábado, la calima se mantendrá en gran parte del archipiélago y los cielos presentarán nubes medias y altas de manera general. No se descarta la posibilidad de precipitación débil y aislada en el norte de Tenerife y el noreste de La Palma, donde el cielo tenderá a nuboso al final del día.

El domingo, la calima seguirá afectando principalmente a las vertientes sur de las islas con relieve, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura comenzará a remitir, con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán estables, y el viento soplará moderado del sureste en la provincia oriental y predominantemente flojo del este en la provincia occidental.

Alerta de la AEMET para toda España

Las alertas estarán activadas: «Acumulados significativos de nieve en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta sur en cotas altas. Rachas muy fuertes de viento en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del sureste y de la fachada oriental peninsular. Probables rachas de 90 Km/h durante la tarde en litorales de Cantabria y Bizkaia» advierte la AEMET.

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, en general flojos en el tercio nordeste, y llegando a fuertes con rachas muy fuertes en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del tercio sureste y de la fachada oriental peninsular. Probables rachas de 90 Km/h durante la tarde en litorales de Cantabria y Bizkaia. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte».