-25ºC de sensación térmica: la ciudad que va a batir todos los récords de temperatura hoy

Las temperaturas invernales han llegado a todo el mundo, y con ello, las nevadas y el frío extremo. Uno de los países a los que más está afectando este cambio de estación es Canadá, el país del norte de América que si bien se conoce por sus bajas temperaturas durante todo el año por su posición geográfica, este inicio de diciembre están sufriendo un temporal especialmente gélido.

La semana pasada ya vivieron unas fuertes nevadas que no auguraban nada bueno. Sin embargo, nada les ha preparado para lo que les espera este jueves, una situación que va a sobrepasar la peor de las predicciones. Este jueves, los ciudadanos canadienses se verán abrumados por un frío glacial que dejará unas marcas para la historia, bajando hasta alcanzar una sensación térmica de -25ºC.

El frío acaba de empezar: lo que depara el fin de semana

Esta situación extraordinaria que están a punto de vivir en Canadá durante esta jornada no representará solamente un suceso extraordinario, pues durante los próximos días, los días de frío extremo se mantendrán, al menos, durante todo el fin de semana. El viernes 5 el país seguirá manteniendo temperaturas bajo cero durante el momento más ‘cálido’ del día y la sensación térmica alcanzará los -15ºC. Esto representará la continuación del ambiente gélido, con cielos nublados y la reaparición de las nevadas.

El sábado el tiempo se mantendrá en la línea, con temperaturas bajo cero durante todo el día y nevadas por toda la región. Por último, para cerrar la semana, el domingo el frío volverá a aumentar con máximas de -9ºC. De esta manera, el país vivirá cuatro días seguidos de congelación extrema sin recuperación térmica.

Alerta de la AEMET para el fin de semana en toda España

En nuestro país, la situación también se está volviendo peligrosa: «Acumulados significativos de nieve en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta sur en cotas altas. Rachas muy fuertes de viento en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del sureste y de la fachada oriental peninsular. Probables rachas de 90 Km/h durante la tarde en litorales de Cantabria y Vizcaya», advirtió la AEMET el pasado martes.