Parece Siberia pero es España: en esta zona se congelarán a -12 grados

Frío en España. El Pirineo catalán se encuentra bajo la influencia de un intenso temporal invernal que afectará especialmente a las principales estaciones de esquí de la región, como Baqueira Beret, Port del Comte y Vall de Núria. Se esperan nevadas persistentes en cotas altas, que podrían acumular capas significativas de nieve en pistas y caminos de montaña, creando un paisaje de gran belleza, pero también condiciones complejas para quienes se desplacen por la zona. El Pirineo catalán será el epicentro del temporal. En estaciones como Baqueira Beret, Puerto del Comte o Valle de Núria, se esperan nevadas en cotas altas, con mínimas de -8 °C a -12 °C y máximas que no superarán los 3 °C. El viento fuerte puede provocar torb (ventisca), complicando la visibilidad

Temperaturas muy bajas

Las temperaturas mínimas descenderán hasta valores cercanos a -6 °C, mientras que las máximas apenas superarán los 3 °C, manteniendo un ambiente muy frío durante el día. Este frío intenso, combinado con la nieve, genera un entorno extremo donde es fundamental tomar precauciones al aire libre, tanto para residentes como para turistas y esquiadores.

El viento será otro protagonista del temporal, con rachas que podrían provocar torb o ventisca, fenómeno caracterizado por la nieve levantada por el viento, que reduce drásticamente la visibilidad y hace muy difícil la circulación en carreteras y pistas de esquí. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de protección civil y de las estaciones de montaña.

Riesgos en carreteras y desplazamientos

El temporal también aumenta el riesgo de acumulación de nieve y formación de hielo en carreteras y caminos, lo que puede derivar en cortes temporales y dificultades de acceso a ciertas zonas. Los expertos aconsejan equipar los vehículos con cadenas o neumáticos de invierno, revisar el estado de las rutas antes de viajar y conducir con extrema precaución.

A pesar de las dificultades, el temporal ofrece una postal invernal única, con cimas cubiertas de nieve y un paisaje de montaña que refleja la fuerza de la naturaleza en su versión más fría. Sin embargo, se trata de un episodio que exige respeto: frío intenso, nieve abundante y viento fuerte combinados crean condiciones adversas tanto para la práctica deportiva en altura como para la movilidad en la región.

En conclusión, se trata de un temporal que convierte al Pirineo catalán en un escenario de clima extremo, donde la belleza del invierno se une a la necesidad de prudencia y preparación, recordando que incluso en España pueden registrarse condiciones propias de los inviernos más duros del norte de Europa. Mantenerse informado, planificar los desplazamientos y seguir las recomendaciones oficiales es clave para afrontar este episodio con seguridad.