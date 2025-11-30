Alerta de Jorge Rey por el fenómeno que va a congelar España: no estamos preparados

Jorge Rey alerta del fenómeno que va a congelar España, no estamos preparados para lo que está a punto de pasar. Llega un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará de cerca en estas últimas jornadas que quizás hasta ahora no habíamos visto. Este otoño ha acabado siendo uno de los más intensos que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Este experto sabe muy bien qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que el tiempo será protagonista.

Cerramos un fin de semana en el que tendremos que empezar a visualizar un cambio radical que, sin duda alguna, vamos a tener que ver llegar. De tal manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que quizás hasta el momento no habíamos visto en España. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará siendo el que marcará el próximo mes y puente cercano.

No estamos preparados para lo que está por llegar

Lo que está por llegar puede cambiarlo todo, con la llegada de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a un cambio que puede ser lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio que puede convertirse en un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa inesperada. Uno de los expertos del tiempo, no duda en darnos algunos datos que deberemos empezar a tener en consideración. Jorge Rey sabe muy bien qué es lo que puede pasar en estos días en los que puede que el tiempo nos guarde más de una sorpresa del todo inesperada.

El experto Jorge Rey ha convertido su último video en viral al explicar lo que nos está esperando en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno en breve. El tiempo acabará siendo protagonista, en especial, si tenemos en consideración una novedad que hay que tener en consideración. Un cambio que puede acabar generando más de una sorpresa en determinadas zonas del país,

El fenómeno que va a congelar España activa la alerta de Jorge Rey

Con la despedida del mes de noviembre, nos vamos a enfrentar de lleno con un descenso de las temperaturas que va a congelar España, será mejor que nos empecemos a preparar para un frío que puede cambiarlo todo. De una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Este vídeo de Jorge Rey se ha convertido en viral, pero además de convertirse en uno de los más vistos, deberemos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede acabar siendo clave. El frío y la inestabilidad acabarán haciendo acto de presencia de una manera que deberemos tener en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que un frente frío cruce la Península moviéndose hacia el Mediterráneo, dejando cielos nubosos o cubiertos, con nubosidad baja en el interior peninsular y más persistente en la Cordillera Cantábrica, laderas norte de los sistemas montañosos y Andalucía oriental. En la vertiente mediterránea se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular, así como en el Estrecho y litorales del Mar de Alborán, donde no se descarta que sean ocasionalmente fuertes y con tormenta. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico y Pirineos occidentales. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800m. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, calima suave en el este. Nieblas en zonas altas del interior al paso del frente. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Baleares excepto en depresiones de las mesetas con ligeros ascensos. Los descensos pueden ser notables en zonas altas en general, mayores en el tercio oriental. Mínimas en ligero o moderado ascenso en general y en ligero descenso en el cuadrante noroeste y Pirineos. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en Castilla y León, montañas del interior y zonas próximas».

Siguiendo con la misma explicación: «Vientos en general de componente norte y noroeste rolando a componente sur en Galicia y en el Cantábrico. Soplará moderado en los litorales con intervalos de fuerte de poniente en Alborán, con posibles rachas muy fuertes en Melilla; se establecerá tramontana fuerte con posibles intervalos de muy fuerte en el norte de Baleares. Cierzo moderado en el Ebro en las horas centrales del día con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Soplará flojo en la mitad oeste peninsular y con intervalos de moderado en el resto. En Canarias alisio moderado».