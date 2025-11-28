Media España en alerta por lo que está a punto de llegar: Jorge Rey deja sin palabras a la AEMET

Jorge Rey deja sin palabras a la AEMET lo que está a punto de llegar deja a todos con los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que nos afectará de lleno en estos próximos días. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que tendremos que ver qué nos dice un tiempo que puede darnos una sorpresa.

Estaremos en lo que está a punto de pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que nos aleja de lo que está a punto de pasar en estas próximas jornadas. Es hora de saber qué puede pasar en esta recta final de un mes de noviembre en el que tendremos que empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden ser esenciales. El tiempo puede convertirse en un problema en estos días de otoño que parecerán de invierno.

En alerta media España por lo que está a punto de llegar

Lo que está a punto de llegar en España puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos lo que puede acabar siendo esencial en estos días de temporada en los que el mal tiempo es protagonista.

Estamos a merced de un cambio que puede llegar en el peor de los momentos posibles, con ciertas novedades que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este fin de semana vamos a tener que prepararnos para lo peor con ciertos detalles que acabarán marcando la diferencia en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Hemos visto descender las temperaturas de forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Por lo que hay que estar pendientes de una previsión del tiempo en la que la inestabilidad se convierte en una realidad. Con la mirada puesta a un fin de semana en el que el tiempo va cobrando protagonismo, lo que nos espera puede llegar a ser especialmente complicado.

Jorge Rey deja sin palabras la AEMET

La AEMET se ha quedado sin palabras ante una previsión de Jorge Rey que pone los pelos de punta. Lo que nos está esperando es un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará muy de cerca y puede convertirse en una dura realidad en estos días.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán, sobre todo, a partir de este mismo domingo, cuando el tiempo empieza a cambiar. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé un frente frío en el este peninsular moviéndose hacia el Mediterráneo central que dejará cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en el interior peninsular más persistente en Andalucía oriental y Pirineos. En la vertiente mediterránea y Baleares se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular. También persistirán en Melilla sin descartar que sean ocasionalmente fuertes con tormenta y granizo. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico oriental, y de forma más débil y ocasional en el este de Andalucía. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800 m. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Nieblas matinales en zonas del interior más persistentes en el este de Andalucía. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Baleares excepto en depresiones del noreste y de la meseta sur con ascensos. Mínimas en ligero a moderado ascenso en ambas mesetas, valle del Ebro, Andalucía occidental, fachada mediterránea, Melilla e interior de Mallorca y en ligero descenso en el resto. En Canarias ligeros cambios. Heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Vientos en general de componente norte y noroeste rolando a componente sur en Galicia y en el Cantábrico. Soplará moderado en los litorales con intervalos de fuerte de poniente en Alborán, con posibles rachas muy fuertes en Melilla; se establecerá tramontana fuerte con posibles intervalos de fuerte en el norte de Baleares. Cierzo moderado en el Ebro en las horas centrales del día con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Soplará flojo en la mitad oeste peninsular y con intervalos de moderado en el resto. En Canarias alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».