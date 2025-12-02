La nieve en Madrid ya es una realidad: la AEMET activa los avisos a partir de esta hora

Madrid se ha convertido en sinónimo de bajas temperaturas en el arranque de diciembre. El mes ha comenzado con un ambiente especialmente duro: lluvias frecuentes, un descenso notable de los termómetros, nieve y una sensación térmica propia del pleno invierno. Tal y como habían anticipado los expertos en meteorología, el invierno climatológico ha llegado con fuerza, incluso antes de que comience oficialmente la estación.

La espera para ver nieve ha sido mínima. En los últimos días ya se han registrado los primeros copos y nevadas intensas en zonas de la región. En enclaves como el Puerto de Navacerrada, la situación ha sido especialmente complicada, con calles y caminos que han amanecido completamente cubiertos de blanco, marcando el primer episodio invernal serio de la temporada.

Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido la alerta por condiciones climatológicas adversas. Se prevé que durante martes y miércoles continúen las nevadas, con acumulaciones que podrían superar los 5 centímetros, aunque únicamente a altitudes superiores a los 1.000 metros.

Miércoles y jueves, frío en Madrid

El miércoles se espera un nuevo descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, que se situará entre los 800 y los 1.000 metros. En el norte de Madrid oscilará entre los 900 y los 1.000 metros, lo que podría dejar nevadas continuadas en enclaves de la Sierra. Este descenso estará acompañado por una bajada generalizada de las temperaturas mínimas. Las máximas subirán ligeramente en valles interiores y en Galicia, mientras que tenderán a descender en el tercio oriental y en áreas montañosas del sureste.

A partir del jueves, la inestabilidad empezará a remitir. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros a primera hora y ascenderá hasta los 1.600 a medida que avance la jornada. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque se espera un leve ascenso de las máximas en zonas de montaña. Las heladas seguirán siendo probables en cotas altas, pero el episodio de nieve perderá intensidad.

Nieve e inestabilidad en la Comunidad de Madrid

La incertidumbre aumenta de cara al viernes, coincidiendo con el inicio del puente de diciembre. Por ahora, la previsión apunta a un ascenso progresivo de las temperaturas que podría elevar la cota de nieve y limitar las precipitaciones sólidas a zonas de alta montaña.

Quienes tengan previsto viajar deberán seguir con atención las actualizaciones meteorológicas y el estado del tráfico. Adelantar los desplazamientos, llevar ropa de abrigo y disponer de cadenas son recomendaciones clave para evitar problemas en un episodio que, aunque moderado, puede complicar la movilidad en momentos puntuales.