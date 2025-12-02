La AEMET lanza la alerta a España porque la próxima Filomena ya está aquí: las zonas afectadas

La próxima Filomena ya está aquí y estás son las zonas más afectadas, tocará estar pendientes de una alerta de la AEMET que puede cambiarlo todo. Estamos viviendo un otoño que casi se viste de invierno en algunos momentos puntuales. Lo peor de esta estación del año es volver a vivir ese temporal que lo cambió todo en su día y que no dudó en darnos algunos detalles que debemos tener en cuenta. Es importante estar preparados para una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en breve.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta que podría cambiarlo todo y lo hará con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser claves en breve. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos a merced de un giro radical que puede traer lo peor de un invierno de esos de récord, tal y como pasó con la llegada de Filomena en su día. Todavía recordamos qué estábamos haciendo cuando el país se tiñó de blanco, las precipitaciones en forma de nieve y las bajas temperaturas lo cambiaron todo.

La próxima Filomena puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos

El paso del tiempo puede convertir este episodio que tenemos por delante en un cambio radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Será el momento de prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser claves y hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar marcando unos días en los que el tiempo acabarán siendo protagonistas del todo.

El descenso de las temperaturas puede alejarnos de lo que pensábamos que podría ser habitual en esta época del año. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

La AEMET parece que ya sabe el momento exacto en el que puede llegar una nueva Filomena que acabe con lo que esperaríamos. Un frío intenso que puede llegar con nevadas nunca vistas podría estar más cerca de lo que nos imaginaríamos.

La AEMET activa la alerta en estas zonas

No todo el país puede verse afectado por este episodio de nieve y lluvias que vamos a tener en breve. Una serie de frentes van a afectarnos de lleno, provocando más de una sorpresa inesperada en cuanto a las nevadas se refiere. Tendremos que estar preparados para lo que llega.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que el paso de un frente deje un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, con precipitaciones, en general débiles, extendiéndose de oeste a este y afectando a mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y ocasionales en el tercio este así como en Baleares donde predominarán los intervalos nubosos. Tras su paso tenderán a abrirse claros, no obstante, la entrada de un nuevo frente volverá a cubrir los cielos y a dejar precipitaciones en la mitad oeste peninsular y litorales cantábricos. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, donde podrían ser localmente fuertes y/o persistentes. Serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte a una cota en torno a los 1000/1200 metros y en las del sureste a partir de 1500/1700 m.; con probables acumulados significativos en zonas del sistema Central y de la Ibérica norte que también podrían afectar localmente a áreas aledañas. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Nieblas matinales en zonas de la meseta Norte y este de la Sur, con bancos de niebla que podrán ser persistentes en entornos de montaña y en Galicia».

Siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas máximas en aumento en la Comunidad Valenciana, Melilla y localmente en el alto Ebro y norte de la meseta Norte y de Baleares, con pocos cambios en Canarias y predominio de los descensos en el resto. Mínimas con pocos cambios en los archipiélagos, Andalucía y tercio oriental peninsular; en aumento en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste y en zonas de la meseta Norte, moderadas en el Pirineo.

Predominarán vientos del oeste y suroeste en la Península y Baleares, moderados en zonas de la meseta Norte, cuadrante sureste y en litorales, llegando a fuerte con posibles rachas muy fuertes en los del Cantábrico, Galicia y Alborán. Alisio en Canarias con intervalos fuertes en zonas expuestas».