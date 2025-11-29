Nieblas, heladas y temperaturas muy bajas: La AEMET pone en alerta a Castilla y León y estas son las peores horas

La AEMET pone en alerta a Castilla y León ante la llegada de nieblas, heladas y temperaturas muy bajas. Será el momento de prepararnos para lo peor, en unos días en los que el tiempo jugará un papel importante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una situación que puede llegar a ser especialmente complicada en algunos sitios del país.

Los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de poner sobre la mesa una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Lo peor de este invierno puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que tocará empezar a ver en breve. Con la mirada puesta a un cambio que será el que nos afectará de lleno.

Heladas, nieblas y temperaturas muy bajas

El invierno parece que ha llegado antes de tiempo, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en unas jornadas en las que la inestabilidad se acabará imponiendo. De tal forma que tendremos que estar listos para lo peor en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Hemos tenido un otoño relativamente suave que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Con la mirada puesta a un giro de guion importante que puede convertirse en una realidad para la que no habíamos tenido en cuenta.

Este otoño que tarde o temprano tiene que llegar, lo hará de tal forma que tocará prepararse para lo peor. Con la mirada puesta a unos cambios que serán los que nos afectarán de lleno. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Una de las comunidades donde más se notará el frío será una Castilla y León que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Será la hora de saber qué tiempo nos está esperando.

Pone en alerta la AEMET a Castilla y León y estas son las peores zonas

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario, nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede ser el que nos afecte de lleno en estos días de otoño. Los expertos no dudan en lanzar una dura advertencia que puede marcar este fin de semana.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que se extenderán de noroeste a sureste. La cota de nieve bajará desde los 2000 – 1800 metros hasta los 1600 – 1300 metros. Brumas y nieblas durante la primera mitad del día en zonas de meseta que podrán dejar cencellada. Temperaturas mínimas sin cambios, o en ligero ascenso en el noroeste, y máximas en descenso en áreas de montaña y sin cambios en la meseta. Heladas débiles o localmente moderadas. Viento flojo variable tendiendo a suroeste y oeste y aumentando de intensidad».

Para el resto de España la situación no es mucho mejor, sino todo lo contrario: «Se prevé la entrada de una masa húmeda atlántica en la Península y el paso de un frente que dejará cielos muy nubosos en la mitad norte peninsular, con precipitaciones desde el principio en Galicia que se irán extendiendo al resto, de forma más débil y ocasional en su parte oriental. Serán persistentes en Galicia y no se descarta localmente fuertes en el oeste. En el resto de la Península y Baleares poco nuboso al principio aumentando a nuboso de nubosidad media y alta, con probables precipitaciones débiles en el norte de la meseta Sur. Se espera en forma de nieve en cotas superiores a 1200-1600m. En Canarias, nuboso en el norte de las islas montañosas con posibles lluvias más probables en La Palma; en el resto poco nuboso o despejado. Nieblas matinales en zonas del interior sur de Galicia y depresiones de la meseta Sur. Nieblas más persistentes en la meseta norte con posible cencellada durante la madrugada. Posibles brumas y nieblas frontales en zonas altas del noroeste peninsular. Posibilidad de calima ligera en Canarias. Temperaturas máximas en ligero ascenso en la fachada mediterránea, Baleares y noroeste peninsular y en ligero descenso en el resto, más acusado en zonas de la meseta Sur y en entornos montañosos de la meseta Norte. Se espera ascensos de las mínimas en Baleares, en la fachada mediterránea y en el noroeste peninsular y ligeros cambios en el resto. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste, meseta Norte y localmente moderadas en los Pirineos».