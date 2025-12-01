La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta significativa por riesgo de fuertes nevadas, que afectarán especialmente a varias áreas de Castilla y León. Esta situación adversa se espera que comience a manifestarse en las próximas horas, elevando el nivel de precaución en zonas montañosas.

Las zonas más afectadas y la intensidad del aviso

Los avisos de la AEMET se concentran en dos puntos geográficos clave dentro de la comunidad autónoma:

Cordillera Cantábrica de León : Ésta es la zona con mayor riesgo , donde el aviso alcanza el nivel naranja . Se anticipa una notable acumulación de nieve que podría superar los 20 centímetros de espesor en un periodo de 24 horas . Los mayores acumulados se esperan a partir de los 1.000 metros de altitud . La alerta en esta área está activa desde las 00:00 del día en curso hasta la medianoche.

Sanabria (Zamora): En esta comarca, el nivel de riesgo establecido es amarillo. Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros de espesor en 24 horas.

Recomendaciones ante el riesgo

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante la llegada del temporal. En las zonas afectadas por el aviso naranja, se aconseja limitar los desplazamientos y, en caso de ser necesarios, realizarlos con las debidas cadenas o neumáticos de invierno, prestando especial atención a las indicaciones de tráfico y Protección Civil.

Se recuerda a los ciudadanos la importancia de mantenerse informados a través de las fuentes oficiales sobre la evolución del tiempo y el estado de las carreteras, especialmente en las provincias de León y Zamora.