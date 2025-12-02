Alerta de la AEMET para Madrid por nieve a partir de hoy: activados los avisos a partir de esta hora

La AEMET activa la alerta en Madrid por nieve a partir de esta hora, hoy mismo empezaremos a ver la llegada de un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tocará estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. El corazón de España se congela y lo hace de tal forma que podremos empezar a ver llegar una serie de cambios importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de pensar en una situación del todo inesperada que puede acabar siendo clave.

Estas primeras nevadas de la temporada activan las alertas. No estamos acostumbrados, ni quizás preparados para empezar a rendirnos ante un frío que se acabará instalando, a una velocidad que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles hasta la fecha no habíamos tenido en consideración.

Activados los avisos a partir de esta hora

La realidad es que el invierno esta temporada puede llegar antes de tiempo. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante en el centro del país. Esta primera semana de diciembre estará marcada por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará por delante, de una forma que quizás no esperaríamos.

Esta llegada de un cambio de tendencia que puede acompañarnos en unas jornadas en las que el frío cobrará vida, puede ser la antesala de algo más. Es cuestión de ponernos manos a la obra con un giro importante que puede acabar siendo esencial.

Tocará saber qué es lo que pasará en unos días en los que la situación puede acabar siendo esencial en estas jornadas. Una novedad importante que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, puede convertirse en una nueva realidad. En cuestión de horas llega una de las peores previsiones del tiempo del año.

Activada la alerta por nieve de la AEMET en Madrid

Cada vez deberemos estar más pendientes de una serie de alertas que llegan a toda velocidad, el mal tiempo se convertirá en una realidad en estos días en los que la inestabilidad puede ser un factor clave. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que serán esenciales.

Tal y como explican desde la AEMET: «La acumulación de nieve a partir de unos 1400 m. puede llegar a 5 cm». Es la alerta activan ante una previsión: «Nuboso o cubierto, con apertura de grandes claros por la tarde. Brumas y nieblas, más abundantes de madrugada y a primeras horas de la mañana. Precipitaciones débiles durante la mañana. Cota de nieve en torno a 1200-1400 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso ligero, más acusado en la Sierra. Heladas débiles en la Sierra. Viento flojo variable tendiendo a suroeste desde el mediodía».

El mal tiempo se convertirá en una realidad en todo el país: «La Península y Baleares seguirán bajo la influencia de frentes atlánticos, con cielos nubosos o cubiertos al principio, una tendencia a ir abriendo a lo largo del día a excepción de en el cuadrante noroeste, Cantábrico y este de Baleares, y nuevamente tendiendo a cubrirse con la llegada de un nuevo frente. Se darán precipitaciones, con alguna tormenta ocasional, en Galicia, Cantábrico, Melilla y este de Baleares, así como al principio en amplias zonas del centro y mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña. Podrían ser localmente fuertes en Menorca y este de Mallorca y persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Nevará en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1000/1200 metros, también posible en cumbres de Mallorca, y con probables acumulados significativos en el sistema Central que también podrían afectar a las Béticas orientales. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, poco probables y ocasionales en el resto. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña y zonas de la meseta Norte y de las depresiones del nordeste. Temperaturas máximas en descenso en áreas mediterráneas, interior este peninsular y Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra y oeste de Galicia. Pocos cambios en el resto. Mínimas que en general descenderán en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en la meseta Norte y montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».