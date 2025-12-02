Olas de 6 metros, frente frío y lluvias: la AEMET pide precaución a Asturias porque lo que llega no es normal

La AEMET pide precaución a Asturias porque lo que llega no es normal, será cuestión de empezar a prepararse para lo peor, en unos días en los que todo puede ser posible. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que parece que serán una realidad en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener y que puede ser esencial.

Tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad en estos tiempos que corren. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar el buen tiempo, porque parece que tiene los días contados. En su lugar, deberemos tener por delante un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. De una forma o de otra, estaremos pendientes de un cambio destacado que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que puede ser lo que nos marcará muy de cerca. La AEMET pide precaución a Asturias ante esta terrible previsión del tiempo.

Frente frío, lluvias y olas de 6 metros

Lo peor que podríamos esperar, acabará siendo una realidad. Estamos ante un otoño que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, será lo que nos marcará muy de cerca.

Es hora de apostar claramente por un cambio que será el que nos golpeará de lleno y puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de un tiempo que parece que en esta época del año no será como pensaríamos.

En su lugar, vamos a tener que afrontar una situación del todo inesperada en forma de un temporal que traerá un frío, lluvias y hasta olas de 6 metros que serán la peor pesadilla de esta temporada. Habrá llegado ese momento en el que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

Estas primeras jornadas del mes de diciembre no podrían empezar peor, lo que tenemos por delante es un brusco cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Pide precaución a Asturias la AEMET, lo que llega no es normal

Lo que llega a Asturias no es normal, la AEMET no duda en activar todas las alertas ante un temporal que puede cambiarlo todo por completo. Tal y como nos explican estos expertos, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden cambiarlo todo por completo.

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias: «Cielos nubosos o con intervalos nubosos. Brumas y posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en cotas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles, más frecuentes e intensas en la Cordillera. Cota de nieve en descenso de 1400-1600 a 1000-1200 metros. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en descenso, menos acusado en la mitad occidental. Las mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo del sur y suroeste en el interior, y en el litoral viento moderado de suroeste que gira a oeste en la segunda parte del día».

Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Se prevé que el paso de un frente deje un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, con precipitaciones, en general débiles, extendiéndose de oeste a este y afectando a mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y ocasionales en el tercio este así como en Baleares donde predominarán los intervalos nubosos. Tras su paso tenderán a abrirse claros, no obstante, la entrada de un nuevo frente volverá a cubrir los cielos y a dejar precipitaciones en la mitad oeste peninsular y litorales cantábricos. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, donde podrían ser localmente fuertes y/o persistentes. Serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte a una cota en torno a los 1000/1200 metros y en las del sureste a partir de 1500/1700 m.; con probables acumulados significativos en zonas del sistema Central y de la Ibérica norte que también podrían afectar localmente a áreas aledañas. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto.

Nieblas matinales en zonas de la meseta Norte y este de la Sur, con bancos de niebla que podrán ser persistentes en entornos de montaña y en Galicia». Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en aumento en la Comunidad Valenciana, Melilla y localmente en el alto Ebro y norte de la meseta Norte y de Baleares, con pocos cambios en Canarias y predominio de los descensos en el resto. Mínimas con pocos cambios en los archipiélagos, Andalucía y tercio oriental peninsular; en aumento en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste y en zonas de la meseta Norte, moderadas en el Pirineo».