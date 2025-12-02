Aviso serio de la AEMET al País Vasco por lo que llega hoy: nivel máximo de alerta activo y zonas afectadas

Nivel máximo de alerta activo y zonas afectadas por un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Es importante estar preparados para lo que llega, de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que será clave. El País Vasco es una de las zonas más afectadas por esta situación que puede acabar siendo la que nos afectará más de lo que quizás hubiéramos imaginado.

Es momento de apostar por un cambio de tendencia en el tiempo que puede acabar siendo, lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Sin duda alguna, tocará estar muy pendiente de un cambio que puede ser esencial y que nos golpeará de lleno, en especial al norte del país, en una semana de frentes activos. Después de unos días de relativa calma, vuelven las alertas, el País Vasco se prepara para lo peor, después de ver como se activa el nivel máximo ante un aviso que pone los pelos de punta.

El País Vasco se prepara para lo que llega hoy

Una de las zonas más afectadas por lo que llega hoy es el País Vasco, el norte del país se prepara para lo peor y empieza a marcar en el mapa las zonas afectadas por un cambio que puede ser el que abra las puertas a este puente. De una manera que quizás tocará estar preparado para lo peor.

Es momento de apostar por algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca con algunas novedades que pueden ser los que nos afectarán en esta semana. Será la hora de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos.

Unas nuevas alertas aparecen de la nada y pueden situar esta parte de España en una situación complicada. Especialmente si tenemos en consideración lo que pasará en breve y puede acabar de dar algunos detalles claves para aquellos que viven en esta comunidad autónoma.

Será mejor que empecemos a ver llegar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos harán cambiar de planes y hacerlo de tal manera que podremos empezar a ver llegar de forma continuada.

La AEMET activa el nivel máximo de alerta en estas zonas

Estas zonas de España se preparan para lo peor, la AEMET no duda en activar el nivel máximo de alerta en el País Vasco ante lo que está a punto de pasar en breve. El norte del país puede estar especialmente afectado por una serie de fenómenos que pueden acabar siendo esenciales.

Tal y como explica la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde. Precipitaciones débiles generalizadas por la mañana más intensas en zonas altas del interior y que serán menos probables por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el litoral y máximas en ligero descenso en Gipuzkoa y con pocos cambios en el resto. Las mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles y dispersas en zonas altas del interior. Viento flojo de componente sur en el interior, y en el litoral viento moderado de suroeste que gira a oeste en la segunda parte del día».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «La Península y Baleares seguirán bajo la influencia de frentes atlánticos, con cielos nubosos o cubiertos al principio, una tendencia a ir abriendo a lo largo del día a excepción de en el cuadrante noroeste, Cantábrico y este de Baleares, y nuevamente tendiendo a cubrirse con la llegada de un nuevo frente. Se darán precipitaciones, con alguna tormenta ocasional, en Galicia, Cantábrico, Melilla y este de Baleares, así como al principio en amplias zonas del centro y mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña. Podrían ser localmente fuertes en Menorca y este de Mallorca y persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Nevará en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1000/1200 metros, también posible en cumbres de Mallorca, y con probables acumulados significativos en el sistema Central que también podrían afectar a las Béticas orientales. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, poco probables y ocasionales en el resto. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña y zonas de la meseta Norte y de las depresiones del nordeste. Temperaturas máximas en descenso en áreas mediterráneas, interior este peninsular y Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra y oeste de Galicia. Pocos cambios en el resto. Mínimas que en general descenderán en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en la meseta Norte y montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».