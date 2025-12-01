La nieve llega a Madrid a partir de mañana: las zonas afectadas y las peores horas según la AEMET

La llegada de un frente frío dejará las primeras nevadas importantes de la semana en la Sierra de Madrid desde la madrugada del martes, con avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología ante el riesgo de incidencias en carretera por nieve. El organismo ha establecido alertas en la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes debido a la entrada de una masa de aire muy frío en altura y al paso de un frente atlántico que cruzará la península de oeste a este.

Las previsiones apuntan a acumulaciones de al menos cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, especialmente en el norte de la región, donde la combinación de frío y precipitaciones favorecerá las nevadas más persistentes. El aviso por nieve en la Sierra estará activo desde las dos de la madrugada del martes hasta las dos de la tarde, y volverá a activarse a las nueve de la noche para prolongarse hasta las nueve de la mañana del miércoles.

Martes y miércoles, frío en Madrid

El martes arrancará con temperaturas negativas en amplias zonas del interior peninsular. En la Comunidad de Madrid, las máximas no superarán los 14 grados y la sensación térmica será más baja en áreas de montaña. La nieve hará acto de presencia entre los 1.000 y los 1.200 metros, lo que podría afectar a accesos a puertos como Navacerrada y Cotos.

El miércoles se espera un nuevo descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, que se situará entre los 800 y los 1.000 metros. En el norte de Madrid oscilará entre los 900 y los 1.000 metros, lo que podría dejar nevadas continuadas en enclaves de la Sierra. Este descenso estará acompañado por una bajada generalizada de las temperaturas mínimas. Las máximas subirán ligeramente en valles interiores y en Galicia, mientras tenderán a descender en el tercio oriental y en áreas montañosas del sureste.

Inestabilidad y nieve en la Comunidad de Madrid

A partir del jueves, la inestabilidad empezará a remitir. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros a primera hora y ascenderá hasta los 1.600 a medida que avance la jornada. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque se espera un leve ascenso de las máximas en zonas de montaña. Las heladas seguirán siendo probables en cotas altas, pero el episodio de nieve perderá intensidad.

La incertidumbre aumenta de cara al viernes, coincidiendo con el inicio del puente de diciembre. Por ahora, la previsión apunta a un ascenso progresivo de las temperaturas que podría elevar la cota de nieve y limitar las precipitaciones sólidas a zonas de alta montaña.

Quienes tengan previsto viajar deberán seguir con atención las actualizaciones meteorológicas y el estado del tráfico. Adelantar los desplazamientos, llevar ropa de abrigo y disponer de cadenas son recomendaciones clave para evitar problemas en un episodio que, aunque moderado, puede complicar la movilidad en momentos puntuales.