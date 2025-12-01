Adiós al puente de diciembre: llega un chorro polar que va a congelar zonas de España

Un chorro polar que va a congelar zonas de España pone fin al puente de diciembre que tanto esperábamos. Será mejor empezar a prepararse para lo peor, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para lo peor, con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué puede pasar, antes de hacer las maletas.

Media España empezará el puente el jueves, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar llegando sin avisar. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que podemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un cambio radical que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en consideración en unos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. El tiempo marcará unos desplazamientos, para los que debemos estar preparados de una manera o de otra.

El puente de diciembre se despide del buen tiempo

Parece que estos días en los que realmente todo puede ir cambiando por momentos, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y puede acabar siendo clave.

Un giro radical que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración y que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio en este tiempo que parece que se va moviendo por momentos y nos sumergirá en lo peor de una situación del todo inesperada.

Estos días que son muy esperados por todos nos enfrentaremos a un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca. Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos próximos días.

Los expertos del tiempo de la AEMET parece que no traen buenas noticias ante lo que está a punto de pasar en España, será mejor que nos preparemos para lo peor.

Un chorro polar que va a congelar las zonas de España

Algunas zonas de España se preparan para lo peor, llega un importante chorro polar que puede cambiarlo todo por momentos. Será la hora de empezar a prepararnos para lo peor, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo la influencia de una intensa circulación atlántica con el paso de sucesivos frentes que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con precipitaciones desde el principio en el noroeste que se irán extendiendo hacia al este llegando al archipiélago durante la tarde. Serán persistentes en Galicia y en el Cantábrico, sin descartar localmente fuertes, con probables acumulados significativos en litorales y zonas de montaña del interior. Nevará en las montañas de la mitad norte y del sureste por encima de 1000-1200 m. En Canarias nuboso en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto de las zonas. Bancos de niebla matinales en el noreste. En el resto brumas frontales y nieblas en zonas altas del interior.

Temperaturas máximas en descenso en zonas de Navarra, norte de Aragón, este de la meseta Sur y más suave en Galicia, norte de Castilla y León, sur de Castilla-La Mancha y valle del Guadalquivir; en el resto, ligero a moderado ascenso más intenso en el sur y sureste de Andalucía. Las mínimas tendrán un ligero ascenso en la mitad noroeste, más acusado en el oeste de Galicia, y un ligero descenso en el resto. Sin cambios significativos en los archipiélagos. Heladas débiles en el interior peninsular excepto en el suroeste, oeste de la meseta Sur y zonas bajas del Ebro; moderadas en los Pirineos».

Siguiendo con la misma explicación: «Vientos de componente sur y oeste en general rolando al final a noroeste en litorales gallegos y Golfo de Cádiz. Soplará con intervalos de moderado en el interior de la Península; moderado en los litorales con intervalos de fuerte en los del noroeste de Galicia y del Cantábrico, con probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia y oeste de Asturias; también con intervalos de fuerte a partir del mediodía en Alborán sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas del sureste peninsular y en Melilla. En Canarias alisio moderado».