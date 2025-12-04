La AEMET pide que nos preparemos porque España se congela: nivel máximo de aviso por nieve, lluvia y mucho frío

Nivel máximo de aviso por nieve, lluvia y mucho frío, la AEMET pide que nos preparemos porque España se congela. Estos días en los que el cambio de tiempo es más que evidente, deberemos prepararnos para dar un giro radical a nuestro día a día, de tal forma que tocará estar listos para este cambio que queremos poner en práctica y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que la inestabilidad irá cobrando terreno.

A las puertas de un puente en el que tocará estar preparados para lo peor, lo que puede pasar en estas próximas jornadas es un cambio de tendencia que, sin duda alguna tendremos que empezar a pensar en algunos detalles que pueden ir cambiando por momentos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para un giro importante de guion que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de que estemos del todo preparados para ver llegar un marcado cambio que trae esta terrible previsión del tiempo.

España se congela y debemos estar preparados

El mal tiempo se convierte en una realidad en estos días en los que el cambio puede ir llegando a toda velocidad. Lo que tenemos por delante es algo para lo que no estamos del todo preparados, pese a que tenemos que empezar a pensar en algo que puede ser esencial que suceda en estos días.

El frío acabará llegando a toda velocidad y lo hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en ese cambio que acabará convirtiéndose en una dura realidad. Nos enfrentaremos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que la situación va cambiando por momentos.

El descenso de las temperaturas acabará siendo uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar en unas jornadas en las que todo puede pasar. Será el momento de empezar a ver llegar un cambio que puede afectarnos a todos. Este mal tiempo parece que nos traerá lo peor de un invierno que acabará llegando antes de tiempo. La AEMET lanza una importante alerta que debemos tener presente.

La AEMET activa el nivel máximo por lluvia, nieve y mucho frío

Es hora de que empecemos a prepararnos para lo peor, ante una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad. Por lo que, habrá llegado el momento de pensar en estos cambios que tenemos por delante y que pueden afectarnos de lleno. España se prepara para ver llegar el invierno antes de tiempo.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación marcada por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien, siendo poco probables y de un carácter ocasional en la mayor parte del tercio sur y fachada oriental peninsular además de en las islas Pitiusas. Se prevén más abundantes en Galicia, Pirineo occidental y especialmente en el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, yendo acompañadas de alguna tormenta y posible granizo ocasional. Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota en torno a 1300/1500 metros, subiendo por encima de 1800 m. en el sureste, y pudiendo quedar localmente en los 1000/1300 m. en las del cuadrante nordeste. Se prevén acumulados significativos en montañas del norte peninsular y del este de la meseta Sur. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. Brumas y bancos de nieblas en Galicia, Cantábrico y regiones de montaña. Temperaturas máximas en descenso en el norte de Aragón y Cataluña, con pocos cambios en el resto del tercio norte peninsular y Canarias, y en aumento en el resto, más acusado en el sur peninsular. Mínimas en aumento en Baleares y en la mitad noroeste y fachada oriental peninsular; pocos cambios en el resto y en Canarias. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Acumulados significativos de nieve en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta sur en cotas altas. Rachas muy fuertes de viento en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del sureste y de la fachada oriental peninsular. Probables rachas de 90 Km/h durante la tarde en litorales de Cantabria y Bizkaia»:

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, en general flojos en el tercio nordeste, y llegando a fuertes con rachas muy fuertes en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del tercio sureste y de la fachada oriental peninsular. Probables rachas de 90 Km/h durante la tarde en litorales de Cantabria y Bizkaia. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte».