La AEMET alerta: nieve, lluvia y frío en Madrid desde este miércoles

La alerta amarilla por nieve activada por la AEMET para este miércoles en la provincia de Madrid no afectará a toda la región. La capital quedará fuera de las zonas con riesgo de nieve y registrará una jornada marcada por cambios continuos en el tiempo. Las primeras horas estarán dominadas por cielos muy nubosos y lluvia, que podrían dejar hasta 1 litro por metro cuadrado en torno a la una de la madrugada.

Durante la tarde existe una alta probabilidad de chubascos y tormentas. Las temperaturas apenas variarán: la máxima rondará los 11 grados, mientras que la mínima se situará cerca de los 2 grados, con una sensación térmica cercana a 0ºC. El viento permanecerá en calma, con predominio del oeste, completando un día marcado por la inestabilidad pero sin riesgo de nevadas en la ciudad, sí en la Sierra.

Jueves y viernes, frío en la Comunidad de Madrid

A partir del jueves, la inestabilidad empezará a remitir. La cota de nieve en Madrid se situará en torno a los 1.200 metros a primera hora y ascenderá hasta los 1.600 a medida que avance la jornada. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque se espera un leve ascenso de las máximas en zonas de montaña. Las heladas seguirán siendo probables en cotas altas, pero el episodio de nieve perderá intensidad.

La incertidumbre aumenta de cara al viernes, coincidiendo con el inicio del puente de diciembre. Por ahora, la previsión apunta a un ascenso progresivo de las temperaturas que podría elevar la cota de nieve y limitar las precipitaciones sólidas a zonas de alta montaña.

Quienes tengan previsto viajar deberán seguir con atención las actualizaciones meteorológicas y el estado del tráfico. Adelantar los desplazamientos, llevar ropa de abrigo y disponer de cadenas son recomendaciones clave para evitar problemas en un episodio que, aunque moderado, puede complicar la movilidad en momentos puntuales.

Lluvia y nieve en casi toda España

La entrada de un nuevo sistema frontal dejará precipitaciones en el tercio norte de la península durante este miércoles, que el jueves se ampliarán a buena parte del país, aunque sin alcanzar el área mediterránea. En esta jornada, la cota de nieve quedará situada alrededor de los 1.000–1.200 metros en Galicia, las regiones cantábricas y los Pirineos. Tanto hoy como mañana se espera un fuerte temporal marítimo en las costas del norte peninsular, con marejadas que podrían superar los seis metros de altura.