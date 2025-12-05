Óscar Puente propone viajar de pie en los trenes para vender billetes ‘sin asiento’: «Renfe es partidario»

Óscar Puente ha propuesto una nueva modalidad de viaje en los trenes para añadir a la oferta otro tipo de billete más en los trayectos de Renfe: la de viajar de pie. El Ministro de Transportes asegura que el presidente de la operadora ferroviaria es «muy partidario» de esta opción que permitiría vender billetes sin asiento.

Con esta nueva fórmula, Puente persigue empujar la ocupación en los trenes, con el objetivo en el horizonte de «llegar al 100%». Además, el ministro asegura que esta medida ayudaría, de esta forma, a terminar con la práctica de aquellos usuarios que compran una plaza y, finalmente, no la usan y dejan el asiento vacío. Se refiere así a los casos reportados por Renfe desde la puesta en marcha de los abonos de Media Distancia, en 2022, aunque la operadora ya aplicó una medida disuasoria que resultó en parte efectiva, la de aplicar una fianza de 20 euros y anular el abono a quienes lo hicieran, al menos, tres veces.

«El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos», ha detallado el titular de Transportes. Puente argumenta también que esta modalidad de viaje de pie es algo «habitual en Europa»: «Aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento», ha insistido. «Nos lo estamos planteando seriamente», ha aseverado.

Por otro lado, en la misma entrevista de la cadena SER, Óscar Puente también se ha referido a la necesidad de los controles de seguridad en las estaciones, algo que no considera imprescindible. El ministro ha señalado que los controles «sólo existen en España» y «en el resto de Europa» se puede acceder al tren de Alta Velocidad sin pasar ningún control.

El socialista ha indicado que la presencia de controles en España tiene su origen, principalmente, en los atentados del 11-M de 2004, razón por la que entiende que el tema que aborda su desaparición es «muy delicado».