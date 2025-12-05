Como cada mes de diciembre, Spotify hace su mítica lista de datos donde cada usuario puede ver lo que más ha escuchado durante el año. Óscar Puente, en el curso más complicado del PSOE marcado por la corrupción, ha querido compartir con sus seguidores cuáles son sus gustos musicales y ha sorprendido al revelar cuál ha sido el artista que más ha escuchado en 2025.

La música más escuchada por Óscar Puente

A través de sus redes sociales -y en ocasiones- el Ministro de Transportes comparte curiosidades sobre su vida personal -como fue el nacimiento de su hijo pequeño el pasado mes de mayo-. Ahora, Puente ha desvelado cuáles han sido sus gustos musicales en este año agridulce en el que el PSOE -el partido en el que milita- ha copado numerosos titulares por los escándalos de la corrupción.

A diferencia de otros rostros conocidos que también son padres -y cuyas preferencias han sido los cantajuegos-, el político ha revelado que su artista más escuchado es Bad Bunny -que próximamente dará conciertos en España-.

«Aquí el resumen de artistas y canciones más escuchadas. Y ya», ha escrito en el primer post, donde ha revelado que en su pódium está Bad Bunny (en primer lugar), Radiohead (en el segundo) y China Crisis (en tercera posición).

1.- Mi wrapped de este año. No te pido que me lo mejores. Iguálamelo. pic.twitter.com/v5x7IhKaSj — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 3, 2025

Además, ha querido explicar la razón por la que el cantante puertorriqueño -que también es de los artistas favoritos de Penélope Cruz y Javier Bardem- lidera su Wrapped. «Pero, no todo ha sido nostalgia y la actualidad también ha tenido su espacio. Y en ese espacio la Palma se la ha llevado Bad Bunny. Mi artista más escuchado y sobre todo su nuevo álbum, que me conecta mucho más con el artista que otros trabajos anteriores», ha escrito. En total, el Ministro de Transportes ha escuchado un total de 280 minutos del ex de Kendall Jenner.

Tras un año convulso marcado por una crisis en su partido, Puentes ha aprovechado para desvelar cuál es el estilo musical que escucha cuando pasa tiempo en su casa: «He tenido mi año nostálgico ochentero. Y me hice una playlist de los 80 que me pongo sobre todo cuando cocino. No os lo he dicho, pero me encanta cocinar».

Su 2025, marcado por la paternidad

El 2025 es un año que Óscar Puente nunca olvidará. A sus 56 años, el político y su pareja, Yasmina Gregori, dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, al que llamaron también como el Ministro de Transportes y al que presentó en redes sociales con una imagen de lo más emotiva.

Pues ayer se juntaron por primera vez, Oscar Puente Varela, Sarria(Lugo) 27-12-1939, con Oscar Puente Santiago, Valladolid, 15-11-1968, y Oscar Puente Cerdá, Madrid, 13-05-2025. Para mí las raíces lo son todo y explican casi todo. Siempre presentes. Amor y agradecimiento. https://t.co/JoHt0vru3G pic.twitter.com/ZVF1OPNS6Z — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 21, 2025

«Ahora estoy ocupado con Óscar Puente III (la saga continua). Pero volveré. Pues ayer se juntaron por primera vez, Oscar Puente Varela, Sarria(Lugo) 27-12-1939, con Oscar Puente Santiago, Valladolid, 15-11-1968, y Oscar Puente Cerdá, Madrid, 13-05-2025. Para mí las raíces lo son todo y explican casi todo. Siempre presentes. Amor y agradecimiento», escribió junto a una foto con el recién nacido y su progenitor.