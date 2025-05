Óscar Puente se convirtió en padre por tercera vez el pasado 13 de mayo a sus 56 años. El político y Yasmina Gregori, su pareja, dieron la bienvenida a su primer hijo en común en un momento de tensión para el Ministerio de Transportes debido al caos de las últimas semanas. Sin embargo, el ministro recibió la mejor de las noticias en plena polémica. Una semana después del nacimiento de Óscar Jr., y aunque Puente es muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada, lo cierto es que no ha dudado en compartir una imagen de lo más emotiva con el recién nacido y con su padre.

La emotiva imagen de Óscar Puente con su padre y su tercer hijo

«Ahora estoy ocupado con Óscar Puente III (la saga continua). Pero volveré», escribió el político el pasado 21 de mayo en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece dándole un beso a su bebé en la mejilla. Además, aunque han pasado pocos días desde el nacimiento de Óscar Jr., el ministro también ha compartido cuáles han sido los primeros regalos que ha recibido su hijo. Entre ellos, una equipación del Real Valladolid -personalizada con el nombre del menor-, el club al que apoya Puentes y por el que tiene una gran pasión. «Hay quien sabe cuáles son mis colores», escribió en su perfil de X -llamado anteriormente Twitter-. Unas palabras con las que no se refirió precisamente a su ideología política, si no el arraigo que tiene por el equipo de fútbol al que defiende desde su infancia y que espera que su hijo siga sus pasos en este sentido.

Hay quien sabe cuáles son mis colores. 💟💟💟 https://t.co/JoHt0vru3G pic.twitter.com/SQbC5cKmLw — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 14, 2025

Ahora, Óscar Puente no puede ocultar la felicidad que siente con la llegada de su tercer hijo y de poner así el broche de amor a su historia y relación con Yasmina Gregori, que se dedica al sector hotelero y que está al margen de la vida pública del ministro. De hecho, hasta que no se produjo el apagón el pasado 28 de abril en España, el político no contó que su pareja estaba embarazada, por lo que fue una noticia que pilló de sorpresa a muchas personas.

Pues ayer se juntaron por primera vez, Oscar Puente Varela, Sarria(Lugo) 27-12-1939, con Oscar Puente Santiago, Valladolid, 15-11-1968, y Oscar Puente Cerdá, Madrid, 13-05-2025. Para mí las raíces lo son todo y explican casi todo. Siempre presentes. Amor y agradecimiento. https://t.co/JoHt0vru3G pic.twitter.com/ZVF1OPNS6Z — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 21, 2025

Sin embargo. en medio de toda esta aborigen, el político ha decido compartir su faceta como padre e incluso ha enseñado a sus seguidores de redes el parecido de su bebé. Como padre orgulloso -e hijo orgulloso-, en las últimas horas, el responsable del Ministerio de Transporte ha publicado otra foto en su perfil de X de lo más emotiva junto a su vástago y su progenitor: «Pues ayer se juntaron por primera vez, Oscar Puente Varela, Sarria(Lugo) 27-12-1939, con Oscar Puente Santiago, Valladolid, 15-11-1968, y Oscar Puente Cerdá, Madrid, 13-05-2025. Para mí las raíces lo son todo y explican casi todo. Siempre presentes. Amor y agradecimiento».