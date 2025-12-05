Denuncian a una orientadora por agresión sexual a dos menas marroquíes en un centro de menores de Ceuta

Una trabajadora de un centro de menas de Ceuta ha sido denunciada por una presunta agresión sexual a dos menores marroquíes de 15 y 17 años bajo tutela de la ciudad autónoma. El caso se activó tras la confesión de los propios menores a una educadora del centro, que trasladó lo ocurrido al director.

El episodio habría tenido lugar en el antiguo hostal Entre dos mares. La mujer trabajaba en el centro contratada por la asociación Engloba, una ONG que desarrolla proyectos de integración laboral, educativa y social.

Cuando el centro tuvo conocimiento de la presunta agresión sexual, notificó los hechos al Área de Menores, que activó los protocolos de manera inmediata y apartó a la orientadora de su lugar de trabajo. La denuncia fue presentada por la Fiscalía.

La mujer prestó declaración este jueves en el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Ceuta, que decretó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares (orden de alejamiento sobre los dos menores). Los detalles de los hechos, adelantados por El Faro de Ceuta, no han sido difundidos para proteger la identidad de las víctimas. Uno de los menores tiene 15 años, lo que eleva la gravedad penal.

Tensión migratoria en Ceuta

El centro Entre dos mares fue habilitado como recurso extraordinario ante la avalancha de menores llegados a Ceuta en los últimos meses y la saturación del centro habitual de La Esperanza. Anteriormente Entre dos mares funcionaba como hostal, pero tras las entradas masivas a nado por los espigones fronterizos con Marruecos tuvo que ser adaptado para este nuevo fin. El Gobierno de Ceuta también se vio obligado a habilitar varias naves de El Tarajal para reconvertirlos en puntos de estancia temporal de menores inmigrantes.

Actualmente la ciudad autónoma tutela a unos 500 menas, aunque la ciudad está preparada para acoger a un máximo de 132. Desde enero se han registrado 720 ingresos de menores. Ceuta ya tuvo que crear un fondo específico de emergencia de 11 millones en sus Presupuestos de 2025 para la atención de estos inmigrantes menores de edad.

Desde el 1 de septiembre Ceuta está bajo declaración de contingencia migratoria, lo que obliga a trasladar a otros territorios de España y en un máximo de 15 días a todos los menores que entren de forma irregular en la ciudad. Tras activarse un mecanismo obligatorio de reubicación a través de un real decreto ley, entre el 28 de septiembre y el 25 de noviembre se han realizado 129 traslados desde Ceuta hacia la península, según informó recientemente el Ejecutivo local.