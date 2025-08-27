Detenidos dos menas magrebíes por abusar de una trabajadora social y agredir a dos vigilantes en Ceuta

La Policía Nacional ha detenido a dos menas por abusar sexualmente de una trabajadora social y agredir a los dos vigilantes de seguridad en uno de los centros de acogida de menores inmigrantes de Ceuta. Ambos son de origen magrebí, según trasladan a OKDIARIO Andalucía fuentes conocedoras.

Los hechos se produjeron el pasado jueves de madrugada en el centro de menores La Fuente de la ciudad autónoma. Un mena le arrebató la colcha a otro, se inició una pelea entre ambos y la trabajadora social intervino para separarlos, según informa el Faro de Ceuta, que ha adelantado el suceso.

Cuando preguntó el motivo de la discusión, la instaron a no meterse y le dijeron que, por ser mujer, no debía estar allí. Después, uno de los menores le tocó los pechos y le profirió frases soeces y obscenas, según detalla el citado medio.

La trabajadora social pidió ayuda y se personaron en la habitación dos vigilantes de seguridad, que acabaron siendo agredidos. Uno de los menores utilizó una lámina del somier para golpearlos. Ambos fueron trasladados a un centro sanitario, uno con hematomas y otro con una herida sangrante en la nariz.

La trabajadora denunció los hechos ante la Policía Nacional y los dos menas fueron detenidos como presuntos autores de delitos de lesiones y amenazas, aunque uno de ellos se encuentra ya en libertad, según apuntan fuentes policiales a OKDIARIO Andalucía. El otro, el que manoseó a la trabajadora social, ha ingresado en Punta Blanca, el centro de internamiento para menores infractores de Ceuta.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Ceuta (FeSMC-UGT) ha expresado este miércoles en un comunicado «su más firme condena y profundo rechazo» a lo ocurrido: «Estos hechos, absolutamente intolerables, suponen un atentado no sólo contra la dignidad y la integridad de quienes los han sufrido, sino también contra todo el personal que presta servicios públicos esenciales, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad y riesgo».

Además, el sindicato ha trasladado su «solidaridad» a los trabajadores y ha exigido que «se depuren todas las responsabilidades penales y se apliquen las sanciones correspondientes» a los responsables.

Según datos del 17 de agosto, Ceuta tutela a 510 menas pese a que sólo cuenta con 132 plazas (386% de ocupación). El Área de Menores del Gobierno de Ceuta destina 70 euros por menor y día a su asistencia, atención, manutención y alojamiento, lo que supone 35.700 euros diarios, 1,08 millones al mes y algo más de 13 millones al año con la saturación actual.

A 24 de agosto, el CETI, con capacidad para 512 plazas, acoge a 918 inmigrantes ilegales (179% de ocupación). La mayoría proceden de Marruecos (387) y Argelia (203). Puesto que mantener a estos adultos implica un coste de 90 euros diarios, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está gastando en ellos 82.620 euros al día, casi 2,5 millones al mes y más de 30 millones al año.

En total, los 1.428 inmigrantes menores y adultos acogidos en la ciudad autónoma le cuestan a Ceuta y al Estado 118.320 euros al día.