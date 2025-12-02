Horario y dónde ver por televisión en directo los partidos de la jornada 14 de la Premier League desde España

El fútbol no se detiene en el viejo continente y en esta semana en la que no hay Champions, la Premier League se presenta apasionante con la jornada 14, donde el Arsenal buscará seguir intentando mantener la ventaja respecto a sus perseguidores o el Wolverhampton que necesita ganar sí o sí porque es el farolillo rojo y no ha ganado ningún encuentro. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo desde España todos los partidos del campeonato británico.

Fulham – Manchester City

La jornada 14 de la Premier League comenzará este martes 2 de diciembre con un apasionante encuentro en la capital de Inglaterra. El Fulham recibe en el mítico y mágico Craven Cottage al Manchester City en el horario de las 20:30 horas (horario peninsular). Los londinenses quieren alejarse de los puestos de descenso, mientras que el equipo dirigido por Pep Guardiola necesita ganar para acercarse al líder de la clasificación. Este encuentro se podrá ver por televisión a través de Dazn.

Bournemouth – Everton

Este martes 2 de diciembre, a la misma hora -las 20:30 horas-, el Bournemouth tiene que enfrentarse al Everton en un partidazo, ya que ambos están muy parejos en la clasificación de la Premier League. Los de Andoni Iraola están en la mitad de la tabla con 19 puntos y los de Liverpool están a uno de ellos, por lo que todos los que quieran disfrutar de un choque muy igualado podrán verlo a través del canal de Dazn.

Newcastle – Tottenham

Para cerrar este martes 2 de diciembre llega un duelo entre dos clubes históricos del fútbol inglés. St. James Park acoge un choque de altos vuelos entre el Newcastle y el Tottenham a las 21:15 horas y que se podrá ver por televisión y en vivo online por Dazn. Tanto las Urracas como los londinenses están igualados a puntos en la mitad de la tabla, por lo que intentarán darlo todo para sumar tres puntos y acercarse a los puestos europeos.

Brighton – Aston Villa

Este miércoles 3 de diciembre se disputarán cuatro encuentros a las 20:30 horas. Uno de ellos es el que protagonizarán el Brighton y el Aston Villa y que se podrá ver por TV en directo mediante Dazn, que es el medio que tiene los derechos de la Premier League. Los locales arrancaron esta jornada 14 del campeonato en la quinta plaza con 22 puntos, mientras que su rival, el equipo dirigido por Unai Emery, es cuarto con 24, así que Las Gaviotas intentarán llevarse el triunfo para dormir en puestos de Champions League.

Burnley – Crystal Palace

El canal de Dazn también ofrecerá por televisión y en streaming el Burnley – Crystal Palace este miércoles 3 de diciembre a las 20:30 horas. Este choque que se disputará en el Turf Moor es muy importante para los locales, ya que están en puestos de descenso y se enfrentan a un equipo londinense que está intentando encadenar una buena racha de resultados para consolidarse en la lucha por clasificarse para competiciones europeas.

Wolverhampton – Nottingham Forest

El único equipo que todavía no sabe lo que es ganar en la Premier League, el Wolverhampton, se enfrenta a un Nottingham Forest que está coqueteando con los puestos de descenso, por lo que sería una oportunidad de oro para los Lobos de romper su mala racha. Este encuentro se disputa este miércoles 3 de diciembre, dará comienzo a las 20:30 horas y se podrá seguir por televisión en directo y en vivo online por Dazn.

Arsenal – Brentford

El líder de la Premier League se enfrenta en la decimocuarta jornada al Brentford, encuentro que fue programado para este miércoles 3 de diciembre a las 20:30 horas. Dazn ofrecerá el choque en el que el Arsenal de Mikel Arteta buscará hacerse con los tres puntos para seguir alejándose de sus perseguidores a costa de un Brentford que está situado en tierra de nadie en la mitad de la tabla, aunque es cierto que estarían más cerca de puestos europeos que de la zona de descenso.

Leeds – Chelsea

El miércoles 3 de diciembre también está reservado para otro de los equipos que sueña con ganar la Premier League después de conquistar el Mundial de Clubes el pasado verano. El Chelsea visita a las 21:15 horas al Leeds en un choque que debería ser asequible para los de Enzo Maresca, ya que el combinado local está en puestos de descenso. Este choque, al igual que el resto, se podrá seguir por televisión mediante el canal de Dazn.

Liverpool – Sunderland

Anfield será el escenario donde se disputará uno de los partidos más emocionantes de esta jornada 14 de la Premier League. Un Liverpool que busca empezar a levantar cabeza recibe este miércoles 3 de diciembre a las 21:15 horas -choque que se podrá ver por TV a través de Dazn- frente a un Sunderland que está dejando grandes sensaciones en este primer tramo de temporada y que está haciendo méritos para estar metido de lleno en la lucha por jugar la próxima campaña competiciones europeas.

Manchester United – West Ham

La jornada la cerrarán el Manchester United y el West Ham este jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas. Old Trafford acoge el duelo entre dos clubes con mucha historia en la Premier League. Los red devils están ahí rondando los puestos europeos, mientras que los londinenses están más necesitados porque están jugando con fuego y en cualquier momento se podrían ver sufriendo en los puestos de descenso.