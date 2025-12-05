El «hermana no te creo» de las socialistas de Torremolinos: creen que la denuncia contra su líder es falsa

Las socialistas que forman parte de la Ejecutiva Municipal del PSOE de Torremolinos han apuntado a una presunta denuncia falsa de acoso sexual contra Antonio Navarro, el que era su líder hasta este viernes, cuando ha sido suspendido de militancia.

En un controvertido comunicado, las componentes de dicha Ejecutiva sostienen que «muchas de las firmantes hemos sido testigos de la relación que unía a ambas personas, de la amistad y de la complicidad que entre ellos existía».

Lejos de hacer propio aquí el lema «¡Hermana, yo sí te creo!», defendido desde el Gobierno de Pedro Sánchez, estas mujeres de la Ejecutiva socialista de Navarro subrayan también que «todas y cada una de nosotras hemos compartido momentos con Antonio, a solas y en compañía de muchos compañeros y compañeras», siendo este dirigente socialista una «persona que siempre ha sido respetuosas en el trato hacia nosotras».

De lo contrario, recalcan, «cualquiera de nosotras, mujeres de diferentes edades y todas firmes defensoras del feminismo, lo habría denunciado de forma inmediata».

Junto a ello, también insisten en que «se ha sentenciado a una persona sin que haya tenido posibilidad de defenderse y sin valoración alguna del contexto que rodeaba a ambos implicados».

Las firmantes dicen además haber sido «testigos de la relación mantenida entre ambos, de la complicidad, de los abrazos entre ellos y de todos y cada uno de los actos en los que muchas de nosotras hemos participado posteriormente a los hechos denunciados en el año 2021, en los que ambos participaban con total normalidad, con muestras de cariño y sin existir atisbo de ninguna posición de supremacía, acoso o agresión».

Se da la circunstancia de que la denunciante de haber sufrido acoso sexual de Navarro también es militante del partido, por lo que llegó a poner en conocimiento de Ferraz el pasado junio estos hechos, que comenzaron en el último trimestre de 2021. Al no recibir respuesta, volvió a hacerlo en el mes de octubre de este año. Y al repetirse la falta de respuesta de la Ejecutiva federal de Sánchez, optó entonces por presentar denuncia el pasado noviembre ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

Es más, la propia secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, admitió este jueves que conocía la existencia de dicha denuncia a nivel interno tras producirse en junio, pero «no su contenido».

Naturaleza «agresiva»

Según la denuncia formalizada ante la Fiscalía, que destaca la naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» de este dirigente socialista, entre los mensajes de WhatsApp aportados –como informó el diario Sur– figuran expresiones del tipo «no me esquives, que te quiero meter ficha»; «yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza»; «lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá»; «es que estás muy buena»; «¿ese escote lo has tenido siempre?» o «aunque te pusieras cuello vuelto, ibas a estar igual de buena».

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por esta militante socialista, que señala que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir por parte del suspendido secretario general del PSOE de Torremolinos «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

Entretanto, el PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, según una resolución conocida este viernes tras solicitar la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga dicha suspensión cautelar de militancia al tener conocimiento de la apertura de las referidas diligencias preprocesales.

Ferraz ha acordado así suspender cautelarmente de militancia a Navarro, concejal y diputado provincial, a raíz de la denuncia de dicha militante. La resolución indica que del análisis de la información conocida por la Comisión Ejecutiva Federal, «sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer», se desprende que presuntamente podría haber incurrido en lo establecido en dos artículos del Estatuto Federal, calificados como falta grave y como falta muy grave por supuesta «mala conducta cívica o ética».