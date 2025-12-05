El nº 1 del PSOE de Torremolinos se manifestó de rosa con mujeres tras ser denunciado por acoso sexual

El líder del PSOE de Torremolinos (Málaga) denunciado por acoso sexual por una militante socialista, Antonio Navarro Jiménez, se manifestaba al mismo tiempo vestido de rosa junto a otras mujeres del partido para exhibir un activismo feminista y atacar al PP por los fallos de los cribados en Andalucía.

Por ejemplo, Navarro salió a la calle el pasado 19 de octubre junto a compañeras del Partido Socialista de Torremolinos para participar en una marcha rosa contra el cáncer que se celebró en esta localidad malagueña. Ataviado con una camiseta rosa, Navarro se fotografió rodeado de un amplio grupo de mujeres, mostrando su compromiso con el feminismo y la lucha frente a dicha enfermedad.

Sin embargo, apenas sólo cinco días antes, el 14 de octubre, una militante socialista había vuelto a trasladar a Ferraz los hechos del acoso sexual de Navarro sobre los que ya alertó el 8 de junio de este año, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

La denunciante remarca aquí la naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» del dirigente socialista y precisa que siguiendo los cauces internos del PSOE, los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que haya tenido respuesta sobre estas denuncias internas, según recogió Ep. Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias contra él.

Antonio Navarro, denunciado por acoso sexual, con compañeras del PSOE el 19 de octubre.

Entretanto, aferrado al cargo, Navarro participó el pasado día 19 de octubre junto a otras mujeres en la marcha contra el cáncer que tuvo lugar en Torremolinos, como demuestran las imágenes que él mismo y el partido difundieron en redes sociales.

Es más, el también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Torremolinos aprovechó la ocasión para arremeter contra el Gobierno de Juanma Moreno (PP) en la Junta de Andalucía por los fallos en las mamografías.

«Hoy he tenido el orgullo de participar junto a compañeras y compañeros socialistas en la Marea Rosa, una jornada de solidaridad, esperanza y compromiso en la lucha contra el cáncer de mama», escribió en redes.

«Como secretario General del PSOE de Torremolinos, y también como vecino comprometido con mi ciudad, creo firmemente que debemos seguir defendiendo una sanidad pública fuerte, que garantice la prevención y que los programas de cribado funcionen sin fallos», subrayó. «Gracias a todas las personas que hoy han llenado de rosa nuestras calles y corazones», remachó.

Un ambiente «humillante»

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por una militante socialista, que señala que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir por parte del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

Entre los mensajes de WhatsApp aportados en la denuncia y recogidos por el diario Sur, aparecen expresiones del tipo «no me esquives, que te quiero meter ficha»; «yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza»; «lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá»; «es que estás muy buena»; «¿ese escote lo has tenido siempre?» o «aunque te pusieras cuello vuelto, ibas a estar igual de buena».

Navarro aprovechó la ‘marea rosa’ con mujeres socialistas para atacar al PP.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, admitió este jueves que conocía el caso desde la denuncia de junio, pero «no el contenido».

Desde el PSOE de Málaga, su secretario de comunicación institucional, condenó condenado unos «hechos no solamente inaceptables para cualquier ciudadano, sino impropios para un representante del Partido Socialista, un representante del cargo orgánico del Partido Socialista y mucho más, para un representante institucional de un partido que es feminista como el PSOE», esgrimió.

«Nuestra solidaridad y desde luego todo nuestro estar de su lado en lo que necesite para que esta denuncia y estos hechos terminen evidentemente restituyendo su situación», expresó López Gil a la víctima.