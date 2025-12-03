Una socialista denuncia al líder del PSOE en Torremolinos por acoso sexual: «Iré depilado por si…»

Una militante socialista ha denunciado por presunto acoso sexual al secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, que también es concejal y diputado provincial. Según la mujer, los hechos comenzaron en septiembre de 2021 y han sido trasladados a la Fiscalía Provincial de Málaga, concretamente a la sección de Violencia sobre la Mujer.

En la documentación aportada se incluyen mensajes de WhatsApp donde, en el marco de conversaciones inicialmente laborales, Navarro realiza comentarios de carácter sexual como «te quiero meter ficha», «estás muy buena» o «¿ese escote lo has tenido siempre?». Ella trata de reconducir el tono al ámbito municipal, sin éxito. La situación, según la denunciante, se agravó el 9 de septiembre de 2021, cuando el dirigente socialista «le tocó el trasero sin su consentimiento», un hecho que ella asegura haber rechazado de inmediato.

Tras ese episodio, Navarro envió cerca de 50 mensajes sin respuesta en una sola noche, mezclando disculpas, reproches y frases como «soy gilipollas», «me vuelvo loco del todo» o «tendrás que tirar la basura, ¿no? Digo yo», insinuando estar frente a su domicilio. En los días siguientes, los mensajes continuaron, con frases como «cuando te enfadas te pones muy guapa», «te ponía ahora de vuelta y media» o «iré depilado por si tienes un desliz».

La mujer asegura que esta insistencia reiterada le provocó «una presión insoportable e incluso miedo de que pudiera llamar al timbre de mi casa», describiendo el entorno generado como «intimidatorio, degradante y humillante». En su denuncia, afirma que Navarro no cesó su actitud pese a sus repetidas negativas, llegando incluso a ignorar mensajes explícitos como «si es de las tuyas, no», ante nuevas insinuaciones personales.

Por su parte, Antonio Navarro ha negado los hechos, calificando la denuncia como «una venganza política». El dirigente del PSOE en Torremolinos afirma que «no hay nada» y que se trata de «una denuncia falsa». Sobre los mensajes de WhatsApp, se limita a decir: «No hay nada que decir. No hay delito», ha señalado a Diario Sur, que ha avanzado la información.