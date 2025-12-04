La Fiscalía abre diligencias contra el secretario del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto este jueves diligencias contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, tras la denuncia presentada por una militante del partido que le acusa de acoso sexual.

La demanda presentada señala que en el último trimestre de 2021 la denunciante comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

La mujer relata en el escrito una serie de mensajes enviados «en el trabajo, en horario nocturno y fuera del ámbito laboral», y también señala que esto le generaba «una presión insoportable e incluso miedo». Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

La militante explica que Navarro realizaba otras acciones que, en su opinión, «atentaban a la intimidad» y que aprovechaba cualquier ocasión para «sobrepasarse también físicamente». Según considera, estas actuaciones se han producido «en el contexto de una relación de superioridad».

La denunciante ha incidido en la naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» del Navarro y precisa que, siguiendo los cauces internos del PSOE, los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que haya tenido respuesta sobre estas denuncias internas.

Por el momento, la Fiscalía investiga delitos que incluyen acoso sexual, coacciones y posibles conductas de violencia de género, dada la relación de poder y el contexto denunciado.

Paralelamente, el PSOE de Málaga ha activado su protocolo interno contra el acoso, remitiendo el caso a la Comisión Ejecutiva Federal y asegurando que se tratará con «autonomía y confidencialidad». Asimismo, la dirección provincial ha indicado que, en caso de que las diligencias confirmen los hechos, se solicitará la «suspensión cautelar» de militancia de Navarro. Los socialistas también han manifestado «su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres».

Antonio Navarro ha negado los hechos, calificando la denuncia como «una venganza política». El dirigente del PSOE en Torremolinos afirma que «no hay nada» y que se trata de «una denuncia falsa».