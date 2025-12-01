Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha presentado un escrito de acusación por el que pide que se abra juicio al ex diputado y fundador de Podemos, Íñigo Errejón, para el que solicita que sea condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual. En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Mouliaá pide también una indemnización de 30.000 euros a Errejón por «daños morales» y por los «daños sufridos a consecuencia del abuso sexual».

La actriz requiere también la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra Íñigo Errejón, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Errejón, por su parte, además de negar los hechos, ya recurrió su procesamiento por el presunto delito de agresión sexual que denuncia Elisa Mouliaá, que habría tenido lugar contra la actriz en el mes de octubre de 2021. El político declara que no existen «mínimos indicios» de criminalidad. La defensa del fundador de Podemos sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante».

El pasado 14 de noviembre, el magistrado Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, decidió continuar el procedimiento judicial contra Errejón por considerar la existencia de «indicios» de la comisión de un delito de abuso sexual, según el auto, que afirma que la declaración de Elisa Mouliaá, como denunciante, cumplía los criterios de credibilidad exigidos por el Tribunal Supremo.

El magistrado dictó auto de procedimiento abreviado «por si los hechos investigados a Íñigo Errejón fueren constitutivos de un presunto delito de agresiones sexuales, a cuyo efecto dese traslado al Ministerio Fiscal, y a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en el plazo común de diez días, formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación».

El archivo anticipado de la causa quedó descartado en noviembre y según lo expuesto por Carretero, las diligencias se iniciaron después de arresto policial por un presunto delito de agresiones sexuales atribuido a Íñigo Errejón. La denunciante relató tres episodios «de índole sexual» que, a juicio del instructor de la causa, podrían integrar «un delito contra la libertad sexual con carácter continuado».