El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha optado por archivar la investigación abierta al juez Adolfo Carretero, instructor del denominado caso Errejón, por su interrogatorio a la actriz Elisa Mouilaá en el marco de la investigación al fundador de Podemos, Íñigo Errejón, por presunta agresión sexual. «Respetó la presunción de inocencia», se destaca en el comunicado.

En la nota emitida este martes, el CGPJ indica que el magistrado «dirigió la declaración sin cometer ninguna infracción disciplinaria, aún cuando empleara términos o expresiones que resultan incómodos o formulara preguntas dirigidas a contrastar la veracidad de la versión mantenida por la declarante». Cabe destacar que la investigación se inició después de que se filtrara el vídeo del interrogatorio a Elisa Mouliaá, publicado en primicia por OKDIARIO.

El CGPJ también recoge en el comunicado otro de los argumentos dados por el promotor, que reside en que «la visión descontextualizada de tan solo una parte de la grabación ofrece una realidad inexacta o distorsionada, que no se corresponde con la que se constata una vez visionada en su integridad».

La comisión permanente del CGPJ aprueba la propuesta de archivo de la investigación a Carretero y explica que el juez preguntó de forma cronológica respecto a los hechos que figuraban en la denuncia, en pro de contrastar la verosimilitud, además de «valiéndose de determinados términos literales recogidos en el escrito de denuncia, lo que explica el uso de determinado vocabulario».

El juez Carretero avisó a Mouliaá al comienzo de la declaración de la actriz de la posibilidad de que algunas de las preguntas realizadas podrían resultarle molestas, a lo que ni el abogado de Elisa ni el Ministerio Fiscal mostraron quejas de la actuación del instructor del caso Errejón. La declarante tampoco ha presentado denuncia alguna contra el magistrado.

El promotor de la investigación argumenta también que el abogado de Elisa Mouliaá habló de la dureza del interrogatorio a la prensa, si bien manifestó que la rigurosidad podía resultar positiva, con el objetivo de evaluar la solidez de la denuncia. También resalta que se había respetado al presunción de inocencia del acusado.

Así, el CGPJ decide archivar las diligencias abiertas contra Adolfo Carretero, quien ante las críticas en su contra llegó a pedir amparo al Poder Judicial, que el pasado 2 de octubre rechazó ampararle porque los reproches recibidos no afectan a la independencia judicial ni tampoco la ponen en riesgo, según indicaron fuentes jurídicas.