El vídeo ante el juez de los peritos del ‘caso Errejón’: «No hubo consenso»

El psiquiatra José Cabrera y el psicólogo José Capote, que elaboraron los informes médicos sobre la actriz Elisa Mouliaá a petición de la misma, han comparecido ante el juez que investiga al ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón por agresión sexual.

OKDIARIO ha podido acceder al vídeo íntegro de su declaración en el que ratifican los informes médicos aportados a la causa y concluyen que no hubo consenso entre ambos para mantener relaciones.

Capote explicó ante el juez que hay diferentes formas de consentimiento. «Uno es el explícito donde lo comentas verbalmente y otro es el implícito el cual querría decir que hubiese señales de caricia, de acercamiento… Errejón en ningún momento de la declaración frente a usted comenta ni un solo aspecto del cual Mouliaá se le acercara a él o tuviera algún tipo de consentimiento implícito, aunque fuese por parte de ella, en ni una sola ocasión», explicó el psicólogo ante el juez.

Tras ello, el instructor que investiga a Errejón le pregunta cómo explica que después de eso Elisa Mouliaá continuase la fiesta con Errejón. «Son muchos los motivos por los cuales una persona puede, y yo le llamo a esto soportar determinadas acciones, por ejemplo, las mujeres en los años 70, porque soportaba el machismo que había tan fuerte, pues lo soportaban por lo que sea, por motivos económicos…», explica Capote que es interrumpido por el juez y le pide que se ciña al año actual.

El juez también le pregunta por qué razón ambos mantuvieron el contacto por redes sociales si no había deseo por parte de Elisa Mouliaá. «Una cosa es el deseo que puedes interpretar en un momento determinado de la relación y otro es en el contexto en el cual estamos en el presente, en ese momento, el día de los hechos, si ahí yo te doy a ti siendo Elisa Mouliaá mi consentimiento está dado en ese momento, porque el consentimiento tiene que ser actualizado en todo momento», matiza el psicólogo.

El instructor también le preguntó por el momento de la fiesta sobre en qué se basa para decir que no hubo consentimiento por parte del ex diputado. «Errejón en ningún momento en su declaración refiere que hubiese un consenso entre ambos para acudir a una habitación», explica ante el juez.

Estrés postraumático

El psiquiatra José Cabrera también se ha ratificado en las conclusiones que incluyó en su informe en el que decía que Mouliaá vivió una situación de abuso por parte de Errejón, que significó en su psique un verdadero atentado contra su intimidad y que le provocó un estrés postraumático.

El facultativo se reunió y examinó a Elisa Mouliaá, que denunció lo ocurrido con Errejón años después. Asegura que el episodio le dejó secuelas que afectaron a su salud.

«De un abuso puede surgir un estrés postraumático. Yo he visto varios, no solamente de alguien al que le atracan por la calle y le van a matar con un cuchillo, que eso es evidente, yo he visto varios de mujeres que, en situaciones que ellas a medias han buscado porque el que va directo a una relación sexual y luego las cosas se tuercen, he visto varios casos de mujeres que iban a ver, a conocer, iban a ver cómo iba, les ha salido mal y les ha causado un trauma», explica el doctor Cabrera.

El juez le pregunta si este podría ser el caso, a lo que Cabrera contesta: «Para mí sí, porque ella manifestó que tenía interés por el señor Errejón, que estaba ilusionada con él y se encontró con una situación no querida, y eso puede derivar en un estrés».