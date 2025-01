El juez retrató la hipocresía de Errejón: «¿Por qué hay que creer siempre a las mujeres pero no a Mouliaá?»

El juez que investiga a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual retrató la hipocresía del ex político sobre la credibilidad que daba el partido del que era portavoz, Sumar, a los testimonios de víctimas de la violencia machista. «¿Por qué hay que creer los testimonios de las mujeres pero no el de (Elisa) Mouliaá?», le preguntó en sede judicial durante su declaración.

Entonces, Errejón manifestó que había presentado su dimisión porque «no podía ser portavoz de un espacio público que defendía» que cualquier testimonio era «inmediata y completamente válido» y porque «había perdido la confianza» de sus «dirigentes políticas».

Errejón, tal y como hizo en la publicación en la que dimitía de todos sus cargos en Sumar, apeló a la «incoherencia» entre el partido al que representaba y él: «Yo no me puedo defender». Algo que antes sí que había argumentado porque iba en línea con su forma de ver las cosas: «Era coherente con el espacio en el que estaba».

Errejón declaró el pasado 16 de febrero ante el juez que le investiga por agresión sexual. El ex diputado de Sumar y fundador de Podemos declaró que se encontraban en la cocina, donde estaban las bebidas, se iban a besar, pero le dijo «espera» a Elisa Mouliaá, le cogió de la mano y se fueron a una habitación, donde se dieron unos besos y terminaron tumbados en la cama. Asimismo, aseguró que no se sacó el pene, pero sí le tocó a la actriz «el pecho y el culo» y dijo que no iban a tener «una relación sexual en una habitación en una casa desconocida» y que ella nunca le «dijo nada».

El ex político esgrimió ante el juez Adolfo Carretero, que le investiga por presunto delito de agresión sexual, que todo «fue consentido y no hubo penetración, sino caricias superficiales y besos consentidos por los dos». Errejón se negó a contestar a las preguntas de la acusación, sólo respondió al juez, el fiscal y su abogado.

Diálogo completo

Juez: Pero entonces por qué el testimonio de la señora Mouliaá no es válido. Si un testimonio es válido… ¿Por qué un testimonio válido, ya no es válido entonces?

Íñigo Errejón: Ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político que defendía eso.

Juez: Ah… que es usted portavoz de un espacio en el que dice eso, que siempre ha valido todo…

Íñigo Errejón: Un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido.

Juez: ¿Eso es lo que decía su espacio político, no?

Íñigo Errejón: Por eso tengo que dimitir.

Juez: Y por eso dimitió…

Íñigo Errejón: Por eso, porque hay una incoherencia, yo no me puedo defender.

Juez: ¿Y por qué lo decía antes entonces?

Íñigo Errejón: Era coherente con el espacio en el que estaba.

Juez: Y hay un momento en el que cuando le pasó algo es cuando usted cambia, cuando le pasa una situación… ¿Cuándo usted cambia?

Íñigo Errejón: Esto pasa a veces en la vida.