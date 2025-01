El vídeo de Errejón ante el juez: «Le toqué las tetas y el culo, pero no me saqué el pene»

Íñigo Errejón declaró el pasado 16 de febrero ante el juez que le investiga por agresión sexual. El ex diputado de Sumar y fundador de Podemos declaró que se encontraban en la cocina, donde estaban las bebidas, se iban a besar, pero le dijo «espera» a Elisa Mouliaá, le cogió de la mano y se fueron a una habitación, donde se dieron unos besos y terminaron tumbados en la cama. Asimismo, aseguró que no se sacó el pene, pero sí le tocó a la actriz «el pecho y el culo» y dijo que no iban a tener «una relación sexual en una habitación en una casa desconocida» y que ella nunca le «dijo nada».

Errejón declaró ante el juez que Mouliaá y él empezaron a hablar por Instagram en agosto 2019 y que hubo tonteo durante unos años. Después pasaron de Instagram a Telegram, donde mantuvieron conversaciones subidas de tono a nivel sexual. También dijo desconocer que estuviera casada y que no recordaba haberla invitado a la presentación de su libro. Y es que, en su denuncia, la actriz expuso que los hechos tuvieron lugar tras la dicha presentación. Al respecto, Errejón manifestó que se trataba de un acto público el 08 de enero en el Matadero de Madrid.

El fundador de Podemos explicó que estaban hablando y decidieron quedar en una coctelería, donde tomaron dos cervezas y comieron lo que les pusieron de aperitivo que con dichas bebidas. Era el primer encuentro físico que mantenían y de él se desprendía cierta «tensión» sexual y se sentaron juntos, uno al lado del otro. Una vez allí, Mouliaá le dijo que tenía que ir a una fiesta en casa de unos amigos, a quienes llamó para preguntarles si podía ir Íñigo Errejón. Entonces él, a modo de «tonteo», le dijo: «No te separes mucho porque no conozco a nadie».

La fiesta en la vivienda

Una vez llegaron al domicilio, entraron en el ascensor y se besaron. Según se desprende de su declaración, él comenzó el beso «pero ella respondió», negando la intimidación de la que ella habló. Ya en la vivienda en la que se celebraba la fiesta, estuvieron con varios amigos de la actriz, de los que dice que «fueron muy agradables». «Estuvo todo el mundo muy bien conmigo, charlando», dijo al respecto.

En cuanto a si Elisa Mouliaá estaba o no muy ebria, como ella aseguró, Errejón defendió que «sabía perfectamente lo que hacía» y que no la llevó de forma violenta a la habitación, sino que se fueron los dos «de la mano» y «lo vieron todos». «Lo que pasó es que nos fuimos a la habitación como dos personas que están en una fiesta ligando y que se escabullen un rato de la gente para darse unos besos», aseguró ante el juez.

La casa de Errejón

Tras estar en la fiesta, Errejón declaró que se fue con Mouliaá a su casa. Le dijo que si quería seguir en la fiesta, se quedara, y ambos permanecieron allí unos minutos y después él avisó a un taxi. Una vez en el taxi, la actriz le dijo que le había llamado su padre advirtiéndole de que su hija estaba enferma y que se la llevaban al hospital.

Según el relato de Errejón, ambos subieron a su casa, abrieron unas cervezas y comenzaron a besarse, pero ella le dijo que se estaba agobiando por su hija y se acabó marchando. «No recuerdo si fue Uber o taxi, pero pidió algo. Estuvimos esperando un rato, hablamos un poquito más y me dijo que le apetecía que nos volviéramos a ver», declaró ante el juez.

Después de ese día no quedaron, pero sí tuvieron trato. Al día siguiente le mandó un mensaje preguntando por su hija y utilizaron Telegram para mantener conversaciones «subidas de tono».

Su dimisión

El ex portavoz de Sumar también dio explicaciones en la sala de vistas sobre su dimisión. Según su testimonio, su marcha de la política «no ha tenido nada que ver con la denuncia», sino que «perdió la confianza de sus dirigentes políticas» y «quiso dar un paso atrás para defender» su «inocencia».

Respecto a la denuncia de Mouliaá, manifestó que la conoció después de su dimisión. Y es que cabe recordar que la actriz se personó en comisaría unos días después del anuncio de Errejón. Pero sí admitió que había testimonios en redes sociales y él «militaba en un partido que hacía gala de defender cualquier testimonio».

Finalmente, esgrimió ante el juez Adolfo Carretero, que le investiga por presunto delito de agresión sexual, que todo «fue consentido y no hubo penetración, sino caricias superficiales y besos consentidos por los dos». Errejón se negó a contestar a las preguntas de la acusación, sólo respondió al juez, el fiscal y su abogado.