Elisa Mouliaá ha ofrecido un detallado testimonio sobre la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón. Según su relato, los acontecimientos se desarrollaron durante una reunión social donde, tras consumir varias bebidas, se produjo un incidente no deseado en una habitación privada. «Me tocó el sujetador, me dijo cosas lascivas, y en una actitud humillante sacó su pene», confesó.

Mouliaá describe una situación de vulnerabilidad en la que, según su testimonio, fue conducida contra su voluntad a un espacio cerrado. «No conecta con los sentimientos de los demás», ha declarado sobre el comportamiento del denunciado, añadiendo que «no coquetea, no tontea, él va a lo suyo».

«Me tomé una cerveza y cuatro copas. En un momento dado, con una canción de Los Secretos, me tomó del brazo y me metió en una habitación. Me empotró contra la pared, se cercioró de que la puerta estuviera cerrada, me empujó a la cama y… todo lo que conté después. Me tocó el sujetador, me dijo cosas lascivas, y en una actitud humillante sacó su pene. Yo no me sentía cómoda, me levanté y me fui. Él me dejó salir y me dijo ‘en 20 minutos nos vamos’. Allí cambió de estrategia y enfiló para que vayamos a su casa», explicó admitiendo que a esas alturas ya iba «borracha».

Mouliaá ha relatado que en un momento crítico de la noche recibió una llamada de su padre informándole que su hija tenía fiebre alta de 40 grados. «A él no le importó», ha señalado, evidenciando lo que describe como una falta total de empatía por la situación de su hija.

En su testimonio, visiblemente afectada, Mouliaá ha descrito una secuencia de eventos en los que intentó zafarse de la posición abusadora de Errejón. «Le dije que me dejase en paz», ha manifestado, explicando que finalmente pudo abandonar el lugar para buscar un taxi. «No tuvo la menor empatía conmigo».