OKDIARIO ‘caza’ a Errejón en su escondite de Pozuelo a sólo un día de que declare por agresión sexual

Íñigo Errejón disfruta de un casoplón con piscina en Húmera, un barrio residencial y de lujo en Pozuelo de Alarcón, mientras espera su citación judicial de este jueves investigado por ser presuntamente un agresor sexual. Tal como desvela OKDIARIO en exclusiva, el que fuera estrecho colaborador de la vicepresidenta Yolanda Díaz (Sumar) se ha escondido durante poco más de dos meses y medio en una vivienda de dos amigos junto al campus de Somosaguas tras dejar a la carrera un piso junto al céntrico Palacio Real tras el estallido del escándalo en octubre.

Este martes, a las 20:28 de la noche, como ha presenciado este periódico, el coche de la asesora de Sumar en el Congreso que hacía labores de jefa de gabinete aparecía en escena. De él se bajaba Íñigo Errejón resguardado en un abrigo largo con capucha. Se trata de una calle muy tranquila de una zona residencial en una urbanización muy discreta con seguridad 24 horas. Un vehículo patrulla de una conocida empresa de vigilancia privada circula cada media hora. Aparecen varios repartidores de comida a domicilio, algún padre de familia paseando al perro, y entre las sombras, la figura delgada del politólogo que hasta octubre tenía buena prensa.

Varios vecinos del político que dimitió tras reconocer prácticas abusivas con mujeres confirman que Errejón está viviendo ahí desde hace semanas. Un documento de la Policía Nacional indica que fue ahí donde recogió su citación prevista inicialmente para noviembre. «Respecto a Íñigo Errejón, en fecha 30 de octubre de 2024, funcionarios adscritos a este Grupo 3º se desplazaron al domicilio sito en […] (Pozuelo de Alarcón, Madrid) donde se informa al mismo de que tiene el deber de comparecer asistido de abogado de su elección». Errejón firmó de puño y letra y con DNI, a las 16:45, un escrito judicial en el que le advertían de sanciones de 200 a 5.000 euros por no asistir y que «ya el segundo llamamiento se podría acordar su detención y puesta a disposición judicial».

782 m² de casa

Se trata de una vivienda que, según el Catastro, tiene la friolera de 782 metros cuadrados construidos y 2.588 metros cuadrados de superficie total. El inmueble, a su vez, está dividido en cuatro subviviendas que no aparecen parceladas correctamente en el citado registro oficial. Tal como se puede ver a través de fotografías aéreas de satélite, hay cuatro piscinas prácticamente unidas. El Catastro refleja que es una construcción del año 1964. A su lado hay auténticas mansiones de diseño de personalidades muy conocidas. Pistas de pádel, multitud de piscinas e incluso una instalación de caballos salpica el exclusivo paisaje. Un portal inmobiliario dice que cuesta entre 1.069.000 y 1.811.000 euros.

A dos días de su citación judicial junto a su principal denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, Errejón ha recorrido los escasos metros del coche a nombre de Marta Sanchiz a velocidad de vértigo. No obstante, antes de salir del vehículo han estado más de cinco minutos metidos en el Volvo XC60, un vehículo de aproximadamente 70.000 euros.

La vivienda ubicada en Pozuelo, el municipio con mayor renta per cápita de España, donde las casas son de las más caras a nivel nacional, está a nombre de I.A. y A.M., dos amigos de Errejón sin vinculación directa con la política. No aparecen ligados a Podemos, Más Madrid o Sumar. De ella figuran reseñas como guionista de cine de películas de los años 80. Errejón estudió en un colegio de Pozuelo y el campus de Somosaguas, también en esa localidad, le vio despuntar como líder político desde que en 2014 creó Podemos con Pablo Iglesias.

Errejón entrando en la vivienda de Pozuelo de Alarcón. (Foto: OKDIARIO)

El político está citado a declarar como investigado este jueves ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid. Aunque algunos expertos legales sugieren que podría acogerse a su derecho a no declarar, por el momento se desconoce cuál será su estrategia ante el juez. La semana pasada tenía otro juicio en Plaza Castilla por la patada que presuntamente asestó a un jubilado con cáncer en Lavapiés, pero no tenía obligación de asistir en persona.

El juez Adolfo Carretero ha rechazado esta semana la petición de Errejón de aplazar su declaración como investigado por agresión sexual. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, declarará ese mismo día a las 11:00 horas y eso no le daba tiempo de maniobra a Errejón. Su abogado pedía posponer la declaración para tener tiempo para analizar lo dicho por la denunciante, pero se ha descartado. Expertos juristas apuntan a que Errejón podría callar este jueves y volver a ser citado más adelante para, ya sí, dar su versión de los presuntos hechos de agresión sexual.

La causa fue archivada temporalmente en noviembre debido a la baja por maternidad de la abogada de la denunciante. No obstante, se reabrió en diciembre tras estimar el juez un recurso presentado por la Fiscalía y la defensa de Errejón, que quiere un juicio ágil. Por tanto, la actriz ha tenido que cambiar de letrado.

Detalles de la denuncia

Los hechos denunciados se remontan a finales de septiembre de 2021, cuando Errejón y Mouliaá, que llevaban aproximadamente un año conversando por redes sociales, coincidieron en la presentación del libro del político Con todo: de los años veloces al futuro. Según la denuncia presentada por la actriz ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional el 24 de octubre, tras el evento fueron a tomar unas cervezas y posteriormente acudieron a una fiesta en casa de un amigo.

De acuerdo con el relato de Mouliaá, Errejón habría mostrado una «actitud dominante» y la habría besado «de forma violenta» en el ascensor. Ya en la fiesta, según la denuncia, la habría llevado «por la fuerza» a una habitación, donde presuntamente se produjeron tocamientos no consentidos. Los hechos habrían continuado posteriormente en el domicilio del político, donde la actriz manifestó su incomodidad diciendo: «Íñigo, sólo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo». Un delito de agresión sexual, que conlleva penas de uno a cinco años de prisión. Hay otras denunciantes cuya identidad todavía no se conoce.

Errejón dimitió por, dijo, «llegar al límite de la contradicción entre el personaje y la persona». El político admitió que el ritmo y el modo de vida en la primera línea política durante una década ha afectado a su salud física, mental y su estructura afectiva. En su carta justificó que en la primera línea política «se subsiste y se es más eficaz» con una forma de comportarse que «se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros». Esta dinámica, según explica, genera «una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica» en las relaciones con compañeros de trabajo, de organización y afectivas. Dijo llevar tiempo en acompañamiento psicológico y, en todo caso, promete seguir vinculado a la militancia política.