Sumar recibió información sobre encuentros sexuales de Errejón en su propio despacho del Congreso

La dirección de Sumar, que conocía desde hace más de un año al menos seis casos sobre los comportamientos sexuales impropios por parte de Íñigo Errejón, manejaba desde hace tiempo información sobre presuntos encuentros sexuales de su ex portavoz en su propio despacho del Congreso de los Diputados. Fueron trabajadores de otras fuerzas políticas de izquierda las que pusieron a la formación de Yolanda Díaz sobre esta pista.

El escándalo de abusos sexuales que rodean al ya ex diputado Íñigo Errejón no sólo afectaría a su esfera privada, sino también a su trabajo diario como diputado del Congreso. Así lo explican fuentes parlamentarias próximas a Sumar, señalando que la formación ha iniciado una investigación no sólo a lo que Errejón hacía fuera del Congreso, sino también dentro.

Según confirman estas fuentes, en la dirección de Sumar se recibieron quejas y comentarios de otros grupos políticos de la izquierda apuntando a que Errejón habría recurrido a su propio despacho para encontrarse con mujeres. Tanto de dentro como de fuera del Congreso, en forma de visitas externas.

Parte de estas denuncias, entienden en Sumar, no serían responsabilidad del grupo que lidera Yolanda Díaz, ya que ocurrieron antes de esta legislatura presente. En tiempos en los que Errejón dirigía Más País como fuerza del grupo mixto, con dos diputados más un tercero de Compromís, entre 2019 y 2023. No era extraño que Errejón invitase a mujeres a su despacho, señalan. Sin embargo, señalan que la información recibida apunta a encuentros esporádicos «consentidos», y en ningún caso, al menos de momento, se han recibido datos de que en ellos se haya cometido ningún abuso o agresión.

Destacan, además, que la relación de Errejón con parte de las trabajadoras y diputadas de Sumar se había deteriorado de manera drástica a lo largo de esta legislatura. Las denuncias y señalamientos «estaban en el ambiente», explican.

Mientras tanto, Más Madrid también está realizando sus propias indagaciones internas para conocer si Errejón tuvo comportamientos similares en los meses en los que estuvo en la Asamblea de Madrid, en 2019.

Al menos 6 casos

Desde Sumar se reaccionó al anuncio de la dimisión de Íñigo Errejón anunciando la apertura de una investigación tras «conocer» las denuncias de comportamientos de violencia machista de su ya ex portavoz parlamentario. Sin embargo, tal y como le consta a OKDIARIO, la dirección del partido y Yolanda Díaz ya conocían estas denuncias desde hace más de un año. Se las hicieron llegar personas muy próximas a Sumar, haciendo de nexos entre las víctimas y el partido. Casos similares con, al menos, otras cinco mujeres. Pese a ello, Díaz decidió colocarle como portavoz en el Congreso, descartando el plan inicial que tenía de hacerle ministro.

La caída de Errejón viene de lejos. Al menos, desde antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, fechas en las que Sumar y Yolanda Díaz recibieron una serie de denuncias de media docena de mujeres que relataban episodios desagradables en sus relaciones con el ya ex diputado. Algunas de esas experiencias se hicieron públicas en redes sociales. Según ha sabido OKDIARIO, a la dirección del partido le llegaron directamente por parte de personas muy cercanas a la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo. También se hicieron llegar a la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Las acusaciones que llegaban a Sumar eran suficientemente claras y aportaban datos de sus víctimas. Se le señalaba como «maltratador» y se le vinculaba con prácticas de «violencia sexual, psicológica y machista en general».

Los avisos que llegaron entonces a la cúpula de Sumar, inmersa en la organización de su primera campaña para unas elecciones generales, iban acompañados de una advertencia: «Esto va a saltar». El partido, sin embargo, decidió no dinamitar la campaña y hacer oídos sordos a las denuncias internas, a pesar de que iban dejando cada vez más surco en redes sociales.

Le iban a hacer ministro

Sin embargo, el partido sí tomó medidas, pero más de autoprotección que contra uno de sus diputados más representativos. Fuentes de la formación consultadas por OKDIARIO señalan que Íñigo Errejón era uno de los firmes candidatos de Yolanda Díaz para ser ministro de un Gobierno de coalición. Una aspiración que colmaba las expectativas políticas de Errejón como representante de la corriente de Más País, clave en la vertebración de la coalición de Díaz.

Las denuncias, y sobre todo el aviso de un posible escándalo sexual con graves connotaciones políticas en ciernes, hicieron a Díaz cambiar de opinión sobre la posibilidad de hacer ministro a Errejón. Se sustituyó la cartera por el cargo de portavoz del grupo parlamentario, dándole a Errejón un mayor peso político en el Congreso que cuando era simplemente portavoz de Más País y debía repartirse sus intervenciones con el grupo mixto.

De esa forma, Yolanda Díaz conseguía aplacar un hipotético incendio futuro que podría haber cogido a Errejón sentado en el Consejo de Ministros. Una contención de daños preventiva. Sin embargo, en el partido se conocían abiertamente las denuncias que rodeaban a su portavoz, especialmente entre sus compañeros de bancada. La situación, dicen, era especialmente «incómoda» con las diputadas mujeres. Las presiones a Yolanda Díaz no surtieron efecto hasta más de un año después.