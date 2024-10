Yolanda Díaz conocía al menos 6 denuncias sexuales contra Errejón y aún así le hizo portavoz de Sumar

Sumar ha reaccionado al anuncio de la dimisión de Íñigo Errejón anunciando la apertura de una investigación sobre una de las últimas denuncias realizadas en redes sociales sobre comportamientos de violencia machista de su ya ex portavoz parlamentario. Sin embargo, tal y como le consta a OKDIARIO, la dirección del partido y Yolanda Díaz ya conocían estas denuncias desde hace más de un año. Se las hicieron llegar personas muy próximas a Sumar, haciendo de nexos entre las víctimas y el partido. Casos similares con, al menos, otras cinco mujeres. Pese a ello, Díaz decidió colocarle como portavoz en el Congreso, descartando el plan inicial que tenía de hacerle ministro.

La caída de Errejón viene de lejos. Al menos, desde antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, fechas en las que Sumar y Yolanda Díaz recibieron una serie de denuncias de media docena de mujeres que relataban episodios desagradables en sus relaciones con el ya ex diputado. Algunas de esas experiencias se hicieron públicas en redes sociales. Según ha sabido OKDIARIO, a la dirección del partido le llegaron directamente por parte de personas muy cercanas a la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo. También se hicieron llegar a la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Las acusaciones que llegaban a Sumar eran suficientemente claras y aportaban datos de sus víctimas. Se le señalaba como «maltratador» y se le vinculaba con prácticas de «violencia sexual, psicológica y machista en general».

Los avisos que llegaron entonces a la cúpula de Sumar, inmersa en la organización de su primera campaña para unas elecciones generales, iban acompañados de una advertencia. «Esto va a saltar». El partido, sin embargo, decidió no dinamitar la campaña y hacer oídos sordos a las denuncias internas, a pesar de que iban dejando cada vez más surco en redes sociales.

Medidas… para proteger a Yolanda

Sin embargo, el partido sí tomó medidas, pero más de autoprotección que contra uno de sus diputados más representativos. Fuentes de la formación consultadas por OKDIARIO señalan que Íñigo Errejón era uno de los firmes candidatos de Yolanda Díaz para ser ministro de un Gobierno de coalición. Una aspiración que colmaba las expectativas políticas de Errejón como representante de la corriente de Más País, clave en la vertebración de la coalición de Díaz.

Las denuncias, y sobre todo el aviso de un posible escándalo sexual con graves connotaciones políticas en ciernes, hicieron a Díaz cambiar de opinión sobre la posibilidad de hacer ministro a Errejón. Se sustituyó la cartera por el cargo de portavoz del grupo parlamentario, dándole a Errejón un mayor peso político en el Congreso que cuando era simplemente portavoz de Más País y debía repartirse sus intervenciones con el grupo mixto.

De esa forma, Yolanda Díaz conseguía aplacar un hipotético incendio futuro que podría haber cogido a Errejón sentando en el Consejo de Ministros. Una contención de daños preventiva. Sin embargo, en el partido se conocían abiertamente las denuncias que rodeaban a su portavoz, especialmente entre sus compañeros de bancada. La situación, dicen, era especialmente «incómoda» con las diputadas mujeres. Las presiones a Yolanda Díaz no surtieron efecto hasta más de un año después.

Ahora, Sumar se descuelga con un comunicado en el que anuncian el inicio de «un proceso para recabar información sobre las declaraciones que se habían vertido, fundamentalmente en redes sociales, sobre Íñigo Errejón». «Desde Sumar aspiramos a construir una sociedad y una política feminista y eso requiere un compromiso firme en todos los ámbitos», señalaba la formación de Yolanda Díaz.

Ningún diputado de Sumar ha salido públicamente a arropar a Errejón en su despedida. De hecho, los pocos que personalmente han hecho mención a su dimisión lo han hecho con visible alegría: La secretaria de Política Internacional y Europea de Sumar, María Eugenia Rodríguez Palop, manifestó poco después del anuncio, a través de sus redes sociales, que «el feminismo gana batallas».

La de Errejón no sería la primera vez que Yolanda Díaz es acusada de tapar escándalos relacionados con violencia sexual. En 2016 fue detenido Ramiro Santalices Martínez, asesor de Díaz en el Parlamento gallego, por consumir y compartir pornografía infantil desde los ordenadores de la institución.

Dos militantes de IU denunciaron estos hechos ante los medios después de que informasen a la dirección del partido lo que estaba ocurriendo. Según estos militantes, fueron expulsados de la formación por denunciar este asunto ante Díaz.

«Me tocó el culo»

Una de las denuncias que se manejó en el partido fue pública y se filtró en redes sociales. Fue exactamente en junio de 2023, en plena precampaña, cuando otra chica también publicó en su perfil de la red social X, antes Twitter, un hilo en el que acusaba explícitamente a Errejón de lo «que se podría clasificar como agresión sexista» durante un festival musical feminista en el que la chica coincidió con el entonces diputado de Más País.

«Cuando pasó el primer momento y ni él ni la mano se movían, pensé que debía de estar confundiéndome y simplemente estaba habiendo contacto porque él tenía la mano ahí sin darse cuenta y estábamos muy cerca. Pero no había tanta gente. Y yo me estaba moviendo porque estaba bailando, pero la mano seguía ahí, y no estaba notando tampoco el dorso de una mano, estaba notando la palma y los dedos».

«Me quedé parada sin saber como reaccionar, como en shock. No podía estar pasando. No sabría decir cuanto tiempo pasó exactamente, pero al igual que las otras veces, puedo asegurar que no fueron dos segundos tampoco», narraba, añadió. Aquellos mensajes posteriormente se borraron de la plataforma.

Las últimas denuncias anónimas, de esta misma semana y que habrían sido el detonante, apuntan a «un trato inapropiado» y a lo que «puede calificarse de acoso sexual». Otro mensaje indicaba: «Su forma de tener sexo te marca». «Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo», afirmaba una de las denunciantes al exponer las presuntas prácticas de Errejón. La chica denuncia que le pedía «hacer prácticas humillantes». «Y cuando te niegas te monta números», explicaba. «El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M, ni cuando hay algún caso de abuso sexual», subrayaba. «Es un monstruo», apuntaba la denuncia.

A media tarde del jueves, horas después de conocerse la dimisión de Errejón, la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá denunció a través de redes sociales por acoso sexual al que fuera portavoz de Sumar y ex líder de Más Madrid. «Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Iñigo Errejon y quiero denunciarlo», ha asegurado en la red social X, antes Twitter.

Errejón acusa al «patriarcado»

Errejón deja algunas pistas en su mensaje de despedida de los motivos por los que deja la política. Veladamente, Errejón asegura que el «patriarcado» y su «vida neoliberal» le llevaron a llegar «al límite de la contradicción entre el personaje y la persona».

«Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que necesito cuidarme», sostiene en su comunicado.

En su escrito, el diputado que deja escaño ha reconocido que «tras un ciclo político intenso y acelerado» ha llegado «al límite de la contradicción entre el personaje y la persona». Estar en la «primera línea política» ha minado el estado anímico del que fuera portavoz de Sumar en el Congreso y líder de Más País, de acuerdo a su relato, dado que en ese plano «mediático» se «subsiste y se es más eficaz» cuando la persona en cuestión se aleja «de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros», ha detallado.