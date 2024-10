«Íñigo Errejón me hizo sentir humillada, vejada, baboseada y repugnada», así describe la reportera Aída Nízar su encuentro con el ex diputado de Sumar durante un acto político en el que según la denunciante: «Me dio un fuerte azote en las nalgas y luego me amenazó». Todo ello en público y ante Ada Colau, Xabier Domènech y otros políticos.

La denuncia ha sido interpuesta la tarde del 28 de octubre ante agentes especializados de la UFAM de la comisaría de la Policía Nacional en Marbella y hace referencia a hechos que presumiblemente tuvieron lugar el mes de mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, en un acto que Nízar cubría para una revista catalana.

En el escrito, Aída Nízar explica: «Fue al finalizar el acto cuando Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí, y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección». A continuación, según la reportera, «me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono».

Un azote en las nalgas y amenazas

Ante esta situación, continúa la denunciante, dice que apartó bruscamente a Errejón, pero «él se volvió a acercar y me dio un fuerte azote en las nalgas en presencia de todos los allí presentes, entre los que se encontraban Ada Colau y Xabier Domènech, a la vez que él me susurró al oído: ‘A ver bonita, cuánto vas a tardar en seguir trabajando en Cataluña’».

En su denuncia, la reportera cuenta que se marchó del lugar, sintiéndose «humillada, vejada, baboseada y repugnada» y que, efectivamente, tras los hechos no volvió a conseguir trabajar en Cataluña.

Anuncia más casos contra Errejón

Nízar explica en la denuncia que ha habido una gran cantidad de personas que se han puesto en contacto con ella por haber sufrido hechos de la misma índole con la persona denunciada, «como son celadoras del Congreso de los Diputados, además de mujeres de su mismo partido político y de otras formaciones», que según la reportera han sufrido acciones vejatorias por parte de esta persona haciendo uso de su posición privilegiada.

Para cerrar la denuncia, la reportera manifiesta que el objeto de la denuncia es el de «querer dar voz a más víctimas que como yo, no tienen la misma valentía para denunciar a éste sujeto por las vejaciones, acoso y amenazas que ha cometido, dado que lo defino como lo he sentido, como un verdadero depredador sexual».

Tras los hechos ocurridos en el año 2015, Aída Nízar manifiesta que nunca más ha vuelto a coincidir con la persona denunciada, evitando por todos los medios que volviera a suceder. Así lo ha afirmado en la denuncia que ha interpuesto hace unas horas en la comisaría de Policía Nacional de Marbella.

Primer paso para imputar a Errejón

Tras recibir el atestado de la Policía con la primera denuncia por agresión sexual contra Errejón firmada por la actriz Elisa Mouliaá, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha dado el primer paso para investigar y quizá imputar a ex diputado de Sumar.

El juez Adolfo Carretero ha enviado este lunes un oficio al Congreso de los Diputados para conocer la condición de Íñigo Errejón y si ha renunciado al acta de diputado. La respuesta del Congreso confirmando que Errejón ya no tiene inmunidad parlamentaria, ha llegado horas después de la petición del juez, en la misma jornada del lunes.

El magistrado quiere así confirmar que el político ya no está aforado ante el Tribunal Supremo. Se trata del primer paso necesario para proceder a una eventual imputación. Tras confirmar que Errejón ya no es aforado, el siguiente paso del juez será abrir diligencias de investigación sobre la denuncia por agresión sexual presentada por Mouliaá.

Unas diligencias a las que podría sumarse en breve la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual, la de la reportera Aída Nízar.

Lo que sí podrá el juez, tras escuchar a las denunciantes, es llamar a Errejón a declarar, ya que es competente para investigar al exdiputado de Sumar. La detención del ex diputado es otra cuestión que sigue en suspenso hasta que avance la investigación o no se reciban más denuncias.

El juez Carretero es el mismo que está a cargo del denominado caso mascarillas, que investiga las comisiones que se habrían llevado Alberto Luceño y Luis Medina por la compra de material sanitario durante la pandemia para el Ayuntamiento de Madrid.