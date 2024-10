Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de la ciudad, se ha despedido del Consistorio, del que deja de ser concejala, decisión que anunció el pasado septiembre. La ex alcaldesa ha dado un discurso de despedida este viernes al finalizar el pleno en el que ha dicho que es «bueno cambiar, moverse, refrescar ideas e impulsar proyectos nuevos». Colau ha mostrado su agradecimiento a Barcelona por haberla hecho la primera alcaldesa de la ciudad, desde 2015 a 2023.

«El principal agradecimiento tiene que ser para esta ciudad valiente, pionera, innovadora, que votó a la primera mujer alcaldesa», ha dicho Colau en su discurso, que ha dado acompañada de su madre. La ya ex concejala ha destacado su paso por el Ayuntamiento. «Han sido muchos años en esta casa para alguien que no venía ni de un partido político ni de una institución», ha expresado. Colau también ha lamentado todas las «campañas de desprestigio» en su contra, «fake news y querellas que luego han terminado en nada».

La hasta ahora dirigente BComú se ha referido a Barcelona como «una ciudad mágica, valiente, irreverente», con una trayectoria activista. Colau también ha destacado la labor de su partido en la ciudad, un grupo que considera una anomalía en el sistema. La ex alcaldesa ha lamentado que lo que «menos está a la altura» de Barcelona son sus élites, que la han decepcionado, y las ha tildado de «provincianas, mediocres y avariciosas».

Colau también ha hablado de sus inicios en el Consistorio y ha destacado que «hacía tiempo que en Barcelona no había un modelo de ciudad de futuro para afrontar nuevos retos que hacía tiempo que no se afrontaban, como las desigualdades, la contaminación, la masificación turística, la especulación inmobiliaria». La ex alcaldesa ha presumido de que en su modelo de ciudad, los Comuns tuvieron que «tocar privilegios» y enfrentarse a algunas élites muy potentes, en sus palabras, que no estaban acostumbradas a que «les pusieran límites» lo que inició «la guerra sucia».

Colau ha repasado las políticas que impulsó al frente del Ayuntamiento durante sus dos mandatos: las «supermanzanas», los ejes verdes, la unión del tranvía por la Diagonal, los presupuestos participativos y el impulso de viviendas de alquiler social, entre otras. «Se han hecho muchísimas cosas que nos decíamos que eran imposibles», ha asegurado la dirigente de Barcelona en Comú.

La ex alcaldesa también ha mandado un mensaje al socialista Jaume Collboni, actual alcalde de la ciudad. «Tendría que dar las gracias por no tener que pasar la vergüenza de tener el busto del monarca corrupto detrás», en referencia al busto de Juan Carlos I que Colau ordenó retirar de la sala de Plenos en 2015, una de sus primeras decisiones al llegar a la alcaldía. Collboni, por su parte, ha propuesto hacer entrega de la Medalla de Oro de Barcelona a Colau por su «trayectoria única en la historia» de la ciudad.