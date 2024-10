Elisa Mouliaá ha roto su silencio. La primera mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón por un caso de violencia machista ha dado la cara y ha explicado por qué ha presentado una denuncia contra el ex portavoz de Sumar y cómo se encuentra. La actriz es rotunda: «Este tío es un acosador, no está bien de la cabeza y es un psicópata narcisista».

En la primera entrevista que concede con imagen, Mouliaá se muestra nerviosa pero segura de que presentar esta denuncia es lo mejor para ella y para todas las víctimas de Íñigo Errejón. Confiesa que «ha sido un fin de semana bastante fuerte» y que no ha «dormido prácticamente nada», pero se muestra firme ante el paso que ha dado.

La actriz explica así cómo tomó la decisión de denunciar a Errejón: «Unas amigas a las que les conté esto en su día me escribieron contándome lo que estaba pasando y ya fue cuando puse la tele y vi que había dimitido y que había muchísimas denuncias anónimas. Empezaron a decir que esto podía ser falso, una artimaña de la derecha para tirar el partido político, y ya empecé a revivir la historia».

«Fue entonces cuando dije ‘este tío es un acosador’, no sabía que se iba a formar tanto revuelo, es una persona que no está bien de la cabeza, no actúa como un tío normal de una noche porque en la primera hora que conoces a alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar», relata Mouliaá.

Noticia en ampliación