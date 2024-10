La actriz Elisa Mouliaá, que presentó este viernes una denuncia ante la Policía Nacional por la presunta violencia machista que habría sufrido por parte de Íñigo Errejón, ha querido salir a puntualizar en sus redes algunas críticas que está recibiendo tras poner dicha denuncia, que ha hecho pública.

Mouliaá ha respondido a quien ella denomina «los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre», y aclara que «una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido, estamos en 2024» y asegura que «mi marido yo estábamos separados y en proceso de divorcio que finalmente se formalizó de forma amistosa a principios del 23».

La actriz Elisa Mouliaá reitera que ella estaba «ilusionada con Íñigo», y que «le tenía en un pedestal». «Pensé que podía ser una historia de amor preciosa, pero en lugar de encontrarme con algo romántico, me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua».

Sobre que acabara en casa de Íñigo Errejón, matiza que fue porque «me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacía 5 minutos y teníamos que irnos, y en su casa le dije que me iba de ahí, primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que mi hija tenía fiebre y si me estaba sintiendo mal eso lo empeoraba más y segundo porque era todo invasivo e incómodo».

Añade en este punto que «hay pruebas, como la captura a de la conversación posterior a ese día con mi amiga, donde le decía lo invadida que me había sentido».

En respuesta a por qué ha esperado tres años para denunciar los hechos ante la Policía, responde en sus redes que «yo he hablado después de que haya estallado todo con miles de denuncias anónimas, para apoyar la investigación y para que otras víctimas den el paso. Espero que nunca nadie con poder abuse de ti para que no sientas el miedo de hablar jamás».