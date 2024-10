El Código Ético de Más Madrid obligaba a Mónica García a denunciar la agresión sexual de Errejón

Mónica García está en el punto de mira por el escándalo del caso Errejón. Más Madrid defiende que el «único caso de esta índole» de la que son conscientes es el de Castellón en 2023, en el que presuntamente Loreto Arenillas -ex jefa de gabinete de Íñigo Errejón- «medió» con la víctima. Sin embargo, el Código Ético de Más Madrid obliga a los miembros de la formación a «denunciar cualquier ilegalidad de la que tengan conocimiento». Algo que, ni en su día ni ahora han hecho importantes cargos del partido, como la propia Mónica García.

Desde Más Madrid aseguran que conocieron ese caso «en el momento en el que se publicó en Twitter», sin embargo, no iniciaron procedimiento alguno, algo a lo que obliga su propio Código Ético. «Los cargos públicos y orgánicos y el personal laboral denunciarán a la justicia cualquier ilegalidad de la que tengan conocimiento en el cumplimiento de sus labores políticas», reza el documento ético de Más Madrid, que obligaría a los altos cargos, entre los que se incluyen Mónica García o Manuela Bergerot, a denunciar episodios -como la agresión sexual de Íñigo Errejón- cuando sean conocedores de los mismos.

Además, las últimas declaraciones de Loreto Arenillas -ex jefa de gabinete de Íñigo Errejón- desmienten el relato de Más Madrid, que sigue negando conocer la primera denuncia de agresión sexual contra el que fuera fundador del partido. Sin embargo, Arenillas ha sido clara: informó a varios miembros de la dirección del partido.

Pese a ello, desde Más Madrid limitan las responsabilidades políticas a Arenillas asegurado que ella actuó «de espaldas» a la organización, lo cierto es que la que fuese jefa de prensa de Errejón no deja lugar a dudas: comunicó los hechos a la secretaría de organización del partido, en aquel momento Manuela Bergerot y también a la secretaria de feminismos, Cristina Castillo. «Lejos de tapar u ocultar nada, lejos de minimizar los hechos, me puse a disposición del director de comunicación, Luis Giménez, para explicarlo públicamente si era necesario», asegura Arenillas.

Pese a que el Código Ético obligaba a Mónica García a denunciar este tipo de comportamientos, lo cierto es que, la actuación de Más Madrid se limitó a pedir explicaciones a Arenillas. «No se investigó más ni se interpretó por nuestra parte como una alarma, como una pauta de comportamiento generalizada de Íñigo Errejón, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y una actuación insuficiente. Como organización pedimos perdón», aseveran desde la formación.

Arenillas desmiente a Mónica García

Por su parte, Arenillas ha desmentido a la ministra de Sanidad y dirigente de la formación, Mónica García, tras señalarla en la rueda de prensa por las denuncias de agresión sexual contra el que fuera fundador del partido. «No minimicé nada, informé a la dirección», ha asegurado en un comunicado.

«Conocí personalmente una situación de agresión de Errejón en Castellón», reconoce. Y asegura que «nunca» encubrió «ese episodio ni ningún otro». Explica que informó «a la víctima de opciones de reparación con una agente de género, como normalmente se hace en estos casos». La que fuera jefa de gabinete de Errejón manifiesta que comunicó los hechos a Manuela Bergerot -mano derecha de Mónica García-, y a otros cargos de Más Madrid.

«La dirección del partido no consideró relevantes los hechos para elevarlos a los órganos superiores, ni hacerlos públicos, ni activar los procedimientos establecidos en nuestros estatutos», advierte la todavía diputada de Más Madrid. «Más tarde, la denuncia en redes desapareció y nadie consideró que aquel episodio no requería mayor acción», concluye. Arenillas no sólo niega los hechos por los que se le ha expulsado del partido, sino que defiende su actuación «dentro del error que supuso que las responsables no activasen los protocolos internos». «Actué con corrección», sentencia.