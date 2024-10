El juez Adolfo Carretero ha enviado este lunes un oficio al Congreso de los Diputados para conocer la condición de Íñigo Errejón y si ha renunciado al acta de diputado.

El magistrado, en el que ha recaído la primera denuncia por agresión sexual contra Errejón -presentada por la actriz Elisa Mouliáa- quiere así conformar que el político ya no está aforado ante el Tribunal Supremo. Se trata del primer paso necesario para proceder a una eventual imputación.

Con ello, Carretero abrirá diligencias de investigación sobre la denuncia por agresión sexual presentada por Mouliáa. El titular de la investigación judicial contra el ex diputado de Sumar necesitaba ejecutar este trámite previo antes de poder llamar a declarar al denunciado. El juez debía tener constancia oficial de que Errejón ha dejado de ser diputado de forma efectiva y que no es aforado, a pesar de que Errejón dimitió de sus cargos el pasado jueves.

Entre tanto, y hasta no resolver ese trámite, que puede prolongarse varios días, el juez Carretero no podrá llamar a Errejón a declarar, ya que será entonces cuando sea competente para investigar al exdiputado de Sumar. La detención del ex diputado es otra cuestión que sigue en suspenso hasta que avance la investigación o no se reciban más denuncias.

La denuncia de Elisa Mouliáa se presentó el pasado jueves a última hora y la investigación recayó sobre el mencionado Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid. Carretero es el mismo juez a cargo del denominado caso mascarillas, que investiga las comisiones que se habrían llevado Alberto Luceño y Luis Medina por la compra de material sanitario durante la pandemia para el Ayuntamiento de Madrid.

Desmienten a Mónica García

Entre tanto, la que fuera jefa de gabinete de Errejón y ex diputada purgada de Más Madrid, Loreto Arenillas, ha desmentido a la ministra de Sanidad y dirigente de la formación, Mónica García, que afirmó en una rueda de prensa que ésta había «minimizado» la denuncia sobre una agresión sexual de Errejón en un concierto en junio de 2023.

«No minimicé nada, informé a la dirección», ha afirmado en un comunicado, en el que ha añadido que «nunca» encubrió ese episodio «ni ningún otro».

«Puse en conocimiento de la secretaría de organización del partido, en aquel momento Manuela Bergerot, actual portavoz del grupo parlamentario de Mas Madrid, así como a la secretaria de feminismos, Cristina Castillo, lo que ocurría. Y lejos de tapar u ocultar nada, lejos de minimizar los hechos, me puse a disposición del director de comunicación, Luis Giménez, para explicarlo públicamente si era necesario», ha explicado Arenillas.

De ésta forma, refuerza idea que ya expresó el pasado viernes como motivo de su dimisión como diputada, cuando denunció una «inmensa campaña de mentiras» y dijo que Sumar la estaba utilizando como «chivo expiatorio».

Más Madrid lo sabía

Este lunes, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha admitido que estaban enterados de la agresión sexual de 2023.

«Nos enteramos por redes sociales (…) Al día siguiente pedimos explicaciones a Loreto Arenillas y nos informó que había contactado por su cuenta con la víctima», ha afirmado García en una rueda de prensa. Desde Más Madrid ha considerado que las explicaciones que «dieron tanto Loreto Arenillas como Errejón fueron insuficientes». «Nunca nadie en ningún momento en Más Madrid conocía las graves acusaciones de maltrato, agresiones y violencia sexual», ha remarcado la también ministra de Sanidad, que ha descartado dimitir.

Por su parte, Manuela Bergerot -entonces secretaria de Organización- ha afirmado que al día siguiente de la publicación del tuit se pidieron explicaciones a Arenillas y que ella les informó de que había tomado la decisión de ponerse en contacto con la víctima.

«Los dos minimizaron la actuación. Se le trasladó a Arenillas que no podía ser respaldada su actuación y se le instó a transmitirle a la afectada que el partido estaba a su disposición para conocer su versión y actuar en caso de que fuese necesario. A partir de ahí no tuvimos acceso a más información», ha resumido Bergerot, quien ha recordado que el hilo de Twitter fue borrado «inmediatamente».

«No se investigó más ni se interpretó por nuestra parte como una alarma, como una pauta de comportamiento generalizada de Íñigo Errejón, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y una actuación insuficiente. Como organización pedimos perdón», ha trasladado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.