Aída Nízar sobre Errejón: "Muchas mujeres se han tenido que ir del partido por sentirse intimidadas"

Aída Nízar ha revelado un desagradable episodio que vivió junto a Íñigo Errejón hace casi una década. Tras conocerse la dimisión del político como portavoz de Sumar, un aluvión de denuncias en la red, por parte de varias mujeres, ha señalado al diputado como autor de diferentes comportamientos sexuales inapropiados. Un movimiento que ha hecho alzar la voz a la reportera televisión, narrando lo que ocurrió el día que lo conoció. Una experiencia que hasta ahora era completamente desconocida.

«Me insistió en pedirme mi número de teléfono y me incomodó profundamente. Cuando se despidió me tocó el culo. Me rozó tan desagradablemente… lo ignoré en vez de partirle la cara», confesaba en su perfil oficial de Instagram.

Después de salir a la luz este episodio, LOOK ha querido ponerse en contacto con Aída para conocer más a fondo su versión. En todo momento, la televisiva ha querido dejar claro que se considera una mujer «valiente» pero que, en aquellos años, la perspectiva en este tipo de casos era muy distinta a la que existe en la actualidad. «No se hablaba de agresión sexual como se habla de ahora. Yo ahí trabajaba en Canal Catalá, presentando Objetivo Aída. Y efectivamente, a las dos semanas fui fulminante despedida […] Lo que ahora se llama agresión sexual, antes era un piropo», comenzaba a explicar.

A pesar de que dar un paso al frente ha supuesto que muchos usuarios de la red le cuestionen y le tachen de oportunista, Aída ha dejado claro que «no se quiere lucrar con esta historia» ni «sentarse en un plató de televisión». Solo pide justicia y que Errejón cumpla con una pena de cárcel por «violador, acosador y pervertido». Además de «por utilizar el poder para intimidar a mujeres»: «Hay muchas mujeres del partido que se han tenido que largar porque no soportaban más y porque se sentían intimidadas […] Pablo Iglesias sabía todo y prefirió mirar hacia otro lado», sentenciaba.

Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

En su caso, la actual colaboradora de Ni que fuéramos ha explicado que durante estos nueve años no se había planteado contar este episodio porque no le había dado la importancia que realmente tenía, dados los estigmas sociales implantados en aquella época. No obstante, es consciente de que esto ha cambiado y que se debería normalizar el poder verbalizar este tipo de acoso. «Un tío no te puede tocar el culo ni te puede piropear. Eso se utilizaba como arma de poder. Y de hecho fue así, porque a mí se me despidió. […] Si pasa ahora, le cruzo la cara. Yo decido quien me abraza y quien me da un beso», señalaba.

Durante la entrevista, Aída ha revelado que después de publicar su experiencia con Errejón, más de treinta personas le han parado por la calle para preguntarle si era cierto, ya que les sorprendía que con su carácter no le hubiera plantado cara en su momento. Explicando su postura, Nízar ha expresado a LOOK que lo que más le gusta de todo esto es que «desaparece el lastre que lleva arrastrando mucho tiempo de provocadora y buscadora de polémica». «Solo provoco conflicto en los realities, porque ahí sé el juego que tengo que hacer. Eso sí lo hace Aída. Pero yo no soy una buscadora de conflictos», manifestaba.

Aída Nízar en el plató del programa ‘Gran Hermano VIP’. (Foto: Gtres)

En cuanto a la manera de proceder que tiene pensado seguir, la ex concursante Gran Hermano ha contado a este periódico que se ha puesto en contacto con su abogado de confianza, Jesús Bernardo Saez Gálvez, porque se estaría planteando presentar una denuncia sobre lo ocurrido. No obstante, es consciente de que existe la posibilidad de que al haber pasado tanto tiempo, el caso haya podido prescribir, por lo que han empezado a estudiar cómo hacerlo.