Aída Nízar alza la voz contra Errejón: "Me rozó el culo desagradablemente"

Íñigo Errejón ha anunciado que dimite y que abandona su cargo como diputado. Entre sus explicaciones, el hasta ahora portavoz de Sumar ha señalado que «el ritmo y el modo de vida de su puesto de trabajo en la línea política ha desgastado su salud física, su salud mental y su estructura afectiva y emocional», pero lo cierto es que la noticia ha coincidido con el aluvión de relatos de diferentes mujeres que aseguran haber sido víctimas de un comportamiento sexual inapropiado del mencionado. Entre esta larga lista, para sorpresa de muchos, se encuentra Aída Nízar, ex concursante de Gran Hermano que ha alzado la voz para contar su propia experiencia con el mencionado.

«Hace unos ocho o nueve años, cuando vivía en Barcelona y trabajaba con éxito en la televisión, conocí a este infame sujeto en un acto político», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram. Continuaba definiendo aquel encuentro como «desagradable» al recordar lo incómoda que se sintió tras tener que hacer frente a su insistencia de pedirle el número de teléfono. Pero esto no quedó aquí, y es que según su relato, le tocó el culo cuando finalizó el evento.

«Cuando se despidió me tocó el culo. Me rozó tan desagradablemente… Lo ignoré, en vez de partirle la cara… Pero si imagináis el titular, si en ese acto político le escupo o le parto la cara, la que termina detenida soy yo», proseguía. Decidió no denunciarlo y, en el texto compartido en sus redes explica el por qué: «Pensé, ¿qué le diría la policía? ‘Este político de reconocidísimo prestigio me está acosando, me ha tocado el culo en un acto público y todos lo vieron, pero nadie hizo nada’. No lo entendí en su momento como una amenaza grave, como una intimidación o como maltrato o acoso», expresaba.

Según sus palabras, la política Ada Colau estuvo presente en todo momento y «sabe la verdad sobre este ser infame». «Que le pregunten a ella y a tantas mujeres de su partido, lo sabían todos, incluso el señor Pablo Iglesias, quien ha recibido múltiples denuncias de mujeres valientes que, lamentablemente, fueron ignoradas. Era un secreto a voces que callaban todos y todas. Ahora tiene nombre. Lo que este hombre practicaba era acoso sexual», sentenciaba.

Iñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Tras lo ocurrido, Nízar ha confesado que Errejón le amenazó con su carrera profesional: «No olvidaré sus palabras: ‘Nízar, jamás volverás a trabajar en la televisión en Cataluña’. Y así fue, pero nunca he necesitado favores de nadie y todo lo que he conseguido ha sido gracias a mis seguidores y al público que siempre me ha apoyado aclamándome y convirtiéndome en la persona más vista en los programas que salgo», manifestaba.

Tras conocer la noticia de su dimisión y el aluvión de denuncias por parte de tantas mujeres, Aída Nízar ha confesado que ha sentido «un nudo en el corazón». «Ojalá termine en prisión. Admiro profundamente la valentía de la mujer que lo ha denunciado. Lo que viví yo en su momento lo ignoré equivocadamente», concluía.