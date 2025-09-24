Elisa Mouliaá se la juega en un plató sin mencionar a Iñigo Errejón y hablando de los ‘chemtrails’

A finales de 2024, la vida de Elisa Mouliaá dio un giro de 180 grados al convertirse en la primera mujer que había dado un paso al frente para denunciar públicamente a Íñigo Errejón por presunto acoso sexual. Como no podía ser de otra manera, el caso no tardó en acaparar multitud de titulares de nuestro país, situando los pasos de la actriz y del político como los más buscados del momento. Ha pasado casi un año desde entonces y, a la espera de conocer la sentencia definitiva del juicio en el que se han enfrentado, la intérprete ha sorprendido con una teoría conspiratoria de la que confiesa ser fiel defensora.

Todo ha ocurrido durante una intervención de la mencionada en el programa Código 10, donde, junto al ex futbolista Javi Poves, ha defendido la teoría de los llamados chemtrails. Se trata de una hipótesis que señala que los aviones lanzan unas supuestas sustancias químicas con diversos efectos perjudiciales para la salud o para modificar el clima. Poves comenzó señalando que los aviones, además de transportar pasajeros, también liberan sustancias tóxicas para controlar a la población. «El ser humano tiene que ser vigilado desde el principio hasta el final […] Esto tiene que ver con el clima y con el poder que tiene el Gobierno de modificarlo», explicaba.

Nada más escuchar sus explicaciones, Mouliaá se sumó corroborando que su postura al respecto era la misma. De hecho, argumentaba que la teoría era aún más real si se tenía en cuenta que las líneas blancas que dejan los aviones coinciden principalmente con la época del año donde son abundantes las alergias estacionales. Algo que no le parece casualidad. «Mi familia es súper académica, yo me baso en la observación», sentenciaba.

En ese momento, Nacho Abad, presentador del espacio televisivo, les preguntaba sobre quién estaba detrás de este «envenenamiento» y Javi Poves respondía, tajantemente, que se trataba de alguien que estaba por encima del Gobierno. «¿Por encima del Gobierno hay un poder superior?», repetía Abad. Era entonces cuando Mouliaá señalaba que eran «intereses farmacéuticos» y el conductor del programa volvía a incidir en si las farmacéuticas fumigaban a la población desde los aviones. «Es un misterio», contestaba la actriz. No obstante, cabe destacar que, ante el revuelo de la teoría de los llamados chemtrails la ciencia explica que las estelas que dejan los aviones aparecen cuando el aire frío entra en contacto con las partículas calientes de los motores de dicho medio de transporte.

Así, Elisa Mouliaá ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas desde un plató de televisión aunque, en esta ocasión, no ha sido por mencionar nada de su denuncia a Íñigo Errejón. Un tema que ha preferido pasar por alto para sacar a la luz una de sus creencias que, hasta ahora, eran completamente desconocidas.