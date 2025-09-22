Elisa Mouliaá ha dado un puño en la mesa y ha contado la verdad detrás de su cambio físico. La actriz y colaboradora televisiva, que en 2024 presentaba una denuncia contra Íñigo Errejón -ex diputado de Sumar- por una presunta agresión sexual, ha explicado que debido a su complicada situación con el ex político -y la exposición pública del caso-, engordó 12 kilos. Más allá de la presión mediática que ha vivido desde entonces, la intérprete ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales. Aunque ha recibido apoyo, también ha sido muy criticada. Tras compartir una imagen mucho más estilizada, la comunicadora ha estallado en su cuenta personal.

Elisa Mouliaá rompe su silencio sobre su físico

Desde finales de 2024, Mouliaá está en primera línea de la actualidad social. La actriz española -que mantiene una gran actividad en redes sociales- se ha defendido de los mensajes que ha recibido sobre su físico. «Os mando este vídeo para que veáis mi cara. La fotografía es de ayer. Que veo que hay mucha gente muy amable, con mucha educación, pero hay otros que faltan al respeto y que no es consciente de que los seres humanos cambiamos con el tiempo. Y que por desgracia yo sufrí este abuso que denuncié el año pasado debido a que todo explotó por más denuncias», ha comenzado diciendo en su perfil social.

Elisa Mouliaá en Madrid. (Foto: Gtres)

Debido a la complicada situación que vivió tras su denuncia a Errejón, que no tardó en hacerse pública y generar un gran debate social -ya que muchas personas no creyeron su testimonio-, la actriz tuvo que recurrir a fármacos para sobrellevar la situación. Algo que afectó a su físico y a su peso. «Había engordado doce kilos por antidepresivos que he estado tomando», ha explicado. Además, ha desvelado que ha dejado de tomarlos y que por ello ha adelgazado. «Ya los he dejado y poco a poco estoy recuperando la figura y el peso que tenía», ha añadido.

Más allá de hablar de su silueta, Elisa Mouliaá -que en el universo 2.0 se presenta como «actriz, emprendedora y madre»- ha invitado a todos sus más de doscientos mil seguidores a reflexionar sobre ello, ya que muchos de los usuarios de redes no comprenden, según cuenta, la repercusión que puede tener y cómo puede afectar a una persona los mensajes de odio: «No somos conscientes del daño que hacemos a la hora de juzgar a los demás por su físico. Todo el mundo tiene en su mochila piedras con las que está lidiando cada día. Que seamos un poco conscientes de lo que decimos y el filtro que le ponemos porque no sabemos las tormentas por las que está pasando la gente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ◡̈ ELISA MOULIAÁ ◡̈ (@elisamouliaa)

Casi un año después de que saliera a la luz su escándalo con Errejón, Mouliaá ha dejado claro que, aunque su causa judicial no ha terminado, está intentando recuperar la normalidad de su vida y a cuidarse de nuevo. Prueba de ello es esta transformación física que no ha pasado desapercibida.