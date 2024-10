Elisa Mouliaá se refugia en su hija y sus amigos tras denunciar a Errejón por agresión sexual

La vida de Elisa Mouliaá ha dado un giro de 180 grados al convertirse en la primera mujer que ha denunciado públicamente a Íñigo Errejón por acoso sexual. Desde entonces, sus pasos se han posicionado como uno de los más seguidos del momento y, en las últimas fotografías que han trascendido, se puede comprobar como la actriz trata de continuar con su rutina de la mejor manera posible.

En las imágenes, la intérprete aparece paseando por las calles de Madrid con un conocido cuya identidad es anónima. Junto a su compañía, decide sentarse en la terraza de un local para tomar un tentempié donde, a pesar de la tormenta mediática que le rodea, trata de sonreír y de pasar un rato agradable.

Elisa Mouliaá en Madrid. (Foto: Gtres)

A su lado también se encuentra su única hija, quien, a juzgar por su vestimenta, parece haber salido del colegio. Esto sugiere que Elisa está encontrando refugio en su rol como madre frente al vendaval mediático que se ha generado. Cabe recordar que ella misma expresó frente a las cámaras que nunca imaginó que este asunto alcanzaría tal magnitud en la esfera pública, por lo que se ha visto sobrepasada en varias ocasiones por ello.

Elisa Mouliaá en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras conocerse que el juez ha admitido a trámite su demanda y que será llamada a testificar en contra de Íñigo Errejón, Elisa se enfrenta ahora a un largo recorrido judicial que no parece que vaya a disminuir la atención de los medios. El interés entorno a su denuncia continúa en auge y aunque se ha mostrado incluso molesta porque el foco se haya centrado en ella y no en el presunto agresor, parece estar optando por mantenerse en un segundo plano, continuando con su rutina diaria rodeada de sus seres queridos. Mientras tanto, Íñigo Errejón continúa en paradero desconocido.

Elisa Mouliaá en Madrid. (Foto: Gtres)

Las novedades de su batalla judicial

A parte de detallar el presunto episodio de acoso, Elisa Mouliaá también aprovechó sus primeras declaraciones hacia cámara para anunciar que otras mujeres se habían puesto en contacto con ella para compartir experiencias muy similares a la suya con el ex político: «Me han trasladado experiencias terribles, asquerosas también, y pues una de estas chicas me dijo que le había dicho las mismas cosas que a mí», decía. Además, añadía un importante dato que marcará un antes y un después en el proceso judicial contra el ex portavoz de Sumar: «Las chicas no me han dicho nada, pero vamos a intentar buscar una misma abogada para todas», decía, dejando al descubierto que quiere unir sus fuerzas con las mujeres que han sufrido estas supuestas agresiones por parte de Errejón para realizar una actuación conjunta.