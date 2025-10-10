Pablo Iglesias, desatado contra Ayuso: «¡Habría que ponerle las esposas y a la cárcel!»

El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe acabar en la cárcel por negarse a señalar en un registro público a los médicos que aleguen objeción de conciencia para no practicar abortos. «¿Qué es lo que hay que hacer con un presidente de una comunidad autónoma, con una presidenta que dice que no va a cumplir la ley? Pues ponerle las esposas y a la cárcel», ha dicho el líder podemita.

La dirigente madrileña anunció este jueves que no acataría la exigencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre hacer listas de profesionales de la medicina que no quieran llevar a cabo interrupciones de embarazos. «No vamos a señalar a nadie», dijo este jueves Ayuso durante una intervención en la Asamblea de Madrid.

Ante esto, Pablo Iglesias ha declarado que Ayuso se está saltando la ley pero que no va a acabar en la cárcel «con los jueces que tenemos». «Quien diga después que la democracia española funciona, pues en fin, habrá que decirle que no nos tomen el pelo», ha señalado el que fuera secretario general de Podemos quien ha añadido que los políticos de derechas «en realidad están por encima de la ley».

Pablo Iglesias: «¿Qué es lo que hay que hacer con Ayuso, la presidenta de una CCAA que dice que no va a cumplir la ley? ¡Pues ponerle las esposas y a la cárcel!». Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonés sí se la saltaron, pero no pidió prisión para ellos.pic.twitter.com/tLYwLJ3Ktx — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 9, 2025

Cabe decir que la inquina de Pablo Iglesias con Ayuso se explica con los resultados de las Elecciones autonómicas del año 2021. En aquel momento el líder de Podemos trató de salvar a su partido en la Comunidad de Madrid presentándose él como candidato a la presidencia regional. Sin embargo, Unidas Podemos únicamente consiguió 10 escaños, tres más que en 2019, a pesar de la incorporación del líder nacional de la formación morada. Tras este estrepitoso fracaso Pablo Iglesias abandonó la política activa y Ayuso declaró que «España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa».

Casi 5 años después, Iglesias sigue cargando contra Ayuso comparando su negativa a señalar a personas por ser objetores con los delitos contra el Estado perpetrados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. «A Puigdemont todo el mundo le quería meter en la cárcel y está exiliado por no cumplir la ley. Junqueras acabó en la cárcel por no cumplir la ley», ha dicho durante un programa en TVE.

En su escalada verbal contra la presidenta Ayuso y otros políticos de la derecha, Iglesias ha llegado a asegurar cosas como que «los jóvenes de Alsasua», que agredieron brutalmente a dos Guardias Civiles, acabaron en la cárcel «por una pelea de bar» y que Pablo Hasel, el rapero que fue condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, terminó en la cárcel «por decir que el rey era un corrupto». «En la cárcel acaba la gente de izquierdas», ha lamentado el ex vicepresidente del Gobierno.