Pablo Iglesias anuncia que vuelve como profesor a la Complutense: «La siento como mi casa»

Pablo Iglesias ha anunciado este lunes su regreso como profesor a la Universidad Complutense de Madrid, algo más de dos meses después de comunicar que se había quedado sin plaza en una Facultad de Ciencias Políticas a la que ahora vuelve a través de un concurso público, que ha liderado para obtener un puesto de profesor sustituto. «La siento como mi casa», ha transmitido el fundador de Podemos sobre la Complutense, ante un retorno aún pendiente de confirmación, según indica el protagonista.

Iglesias, que fuera profesor asociado de la Universidad Complutense desde 2022, anunció a través de un mensaje en su cuenta oficial de X que no seguiría siendo profesor de Ciencias Políticas en el curso 2025-26, tras no ser seleccionado en los tres concursos en plazas de profesor asociado a los que se presentó. En la publicación, el podemita expresó su «frustración» por los resultados de los tribunales de selección.

Además, explicó que el tribunal estimaba que «varios candidatos con mejor experiencia profesional» serían los seleccionados «para impartir» materias de «sistema político español, política comparada, gobernanza global, análisis político y actores políticos», a las que se presentó.

Sin embargo, en una información cedida al portal que dirige, Canal Red, Pablo Iglesias ha anunciado su retorno como profesor de la Universidad Complutense. En la información hay declaraciones del protagonista, que asegura que «si finalmente se confirma» su entrada en el claustro como profesor sustituto, se sentirá «muy honrado de volver a dar clases en una facultad que siento como mi casa».

«Trabajar con los estudiantes de mi facultad es un privilegio. Que la posición sea más o menos estable para mí es lo de menos. Soy un profesor más que compite en los concursos públicos como todo hijo de vecino. Esta vez he tenido más suerte que la anterior y solo puedo estar agradecido», ha añadido Iglesias en declaraciones a su medio.

Echenique elogia a Iglesias

Las reacciones al retorno de Pablo Iglesias al profesorado de la Complutense no se han hecho esperar. Entre sus afines, el también podemita Pablo Echenique ha compartido un mensaje de apoyo al que fuera su líder. «La Universidad Complutense de Madrid acaba de conseguir uno de los mejores profesores de Ciencias Políticas que puede tener, como es completamente evidente para cualquiera que no se haga trampas al solitario», ha publicado Echenique este lunes, minutos después de conocerse la noticia.

Por su parte, Canal Red, en la información, destaca «los méritos curriculares de Iglesias» y subraya que ha obtenido debido a ellos una «valoración de 9,85 puntos sobre 10 posibles quedando en el primero de la lista para optar a un puesto de sustitución». Citando lo ocurrido en julio, dejan clara su afinidad a su director.

«La valoración de los méritos contrasta con la que obtuvo el pasado mes de Julio en otro concurso público en el que optó, como señalábamos, a varias plazas de profesor asociado. Entonces sus méritos académicos y profesionales no fueron valorados de la misma forma que en esta ocasión», han lamentado.